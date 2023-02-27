كوباني.. تشييع جثمان الشهيد حمزة ومراسم تشييع غيابية للشهيدة نوجين

وشارك في مراسم تشييع الشهيد حمزة كوباني الذي كان عضو لجنة الاقتصاد، واستشهد في الـ 24 من شهر شباط الجاري في منطقة الشقيف الواقعة شمال حي الشيخ مقصود بمدينة حلب جراء تفجير سيارة كان يستقلها، أهالي إقليم الفرات وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وشخصيات من الأحزاب السياسية في الإقليم وشخصيات من مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة لمراسم غيابية للشهيدة آلجين أحمد الاسم الحركي نوجين كوباني التي استشهدت عام 2014 في مدينة كوباني.

وبدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة للرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عائشة أفندي التي قالت: " كأمهات روج آفا نودع اليوم أحد أبنائنا الأشاوس الذين كان لهم دور كبير في الوقوف بوجه الحرب الخاصة التي نتعرض لها".

مضيفة: "حتى آخر نقطة دمٍ في جسدنا سنبقى صامدين في وجه مخططاتهم، وسنغير القدر الأسود الذي يحاولون رسمه لنا، فشهداؤنا هم الشعلة التي ينيرون دربنا، لذا نقول لكل من يفكر باحتلال أرضنا تراجعوا عن أفكاركم الغوغاء فالنصر حليفنا والهزيمة من نصيبكم".

واختتمت عائشة أفندي كلمتها مشيدة بأبناء المنطقة معتبرة إياهم أبناء فلسفة وفكر القائد عبد لله أوجلان طالما يتسلحون بحرب الشعوب الثورية ويتحدون بها الأعداء، ومعاهدة الشهداء بالانتقام لهم.

بدوره، لفت الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كوباني مصطفى إيتو إلى أن "الشهداء هم حقيقتنا، وهذه الحقيقة رسمها لنا القائد عبد الله أوجلان بفكره وفلسفته، الشهداء هم المناضلون الحقيقيون الذين يستحقون الاحترام".

مشيراً: "الحرب التي تجري اليوم هي حرب الوجود و اللا وجود، حرب الحالمين بالحرية ضد المستبدين، باختصار إنها الحرب العالمية الثالثة، لذا يحاربوننا بشتى الطرق يستهدفون مناضلينا كي لا تتحقق العدالة، لكنهم مخطؤون فمن تخرج من مدرسة القائد عبد الله أوجلان لا يعرف الاستسلام".

من جانبه، قال محمد الرجب الرئيس المشترك لمجلس دير الزور المدني "حق اليوم لأمهات المنطقة رفع رؤوسهن عالياً، فكل أم تملك شهيداً في قلب هذه الأرض، هذه الأرض التي أطلقوا على أبنائها كافة الصفات العنصرية ولم يتمكنوا من النيل من إرادتهم".

ووجه الرجب رسالة لدولة الاحتلال التركي وعملائها وكل دولة تقف خلفها بأنهم لن يستطيعوا إيقاف المشروع الديمقراطي الذي يعيش يفضله أبناء المنطقة في نعيم وأمان.

واختتمت مراسم تشييع الشهيد حمزة كوباني والشهيدة نوجين كوباني بقراءة وثيقة شهادتهما من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم لفرات وتسليمها لذويهما، ليوارى بعدها جثمانه الثرى في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني.

(ن ك/م)

ANHA