كوباني.. تشييع جثامين ثلاثة شهداء

وشارك المئات من أهالي مقاطعة كوباني في مراسم تشييع جثامين كل من المقاتل من وحدات حماية الشعب مصطفى مصطفى الاسم الحركي (ديرسم منذر)، وعضو قوى الأمن الداخلي خضر مصطفى الاسم الحركي (خضر كوباني) وعضوة قوات مكافحة الإرهاب في القرة آلين مدرس الاسم الحركي (نوجين آرارات) الذين استشهدوا في تواريخ وأماكن مختلفة خلال تأدية مهامهم، إلى مثواهم الأخير في مزار الشهداء.

وقبل البدء بالمراسم وقف المشاركون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم الفرات محمد شاهين.

وقال محمد شاهين خلال كلمته إن "الشعب الكردي يُستهدف بسبب هويته، وإن ذلك جلي عبر حادثة قونيا وهجمات داعش على منطقة شنكال".

وأكد شاهين أنه سيكون للشعب الكردي شهداء في كل وقت يتعرض فيه لمحاولات الإبادة وسيكون أبناؤه للأعداء بالمرصاد.

وأردف شاهين "فإما أن نعيش بحرية وكرامة ككل الشعوب في العالم أو سنتعرض للإبادة في كل وقت".

ومن ثم ألقت الإدارية في قوى الأمن الداخلي في مقاطعة كوباني سوزدار شيخو كلمة قالت فيها إن الدولة التركية الفاشية تهدف إلى إبادة الشعب الكردي في كل مكان.

وأكدت سوزدار أن الشعب سيكون أهلاً لتضحيات الشهداء وأنهم سائرون على خطاهم حتى النصر، وأضافت قائلة "الدولة التركية قمعت كافة الثورات التي قامت من أجل حرية الكرد ولكن هذه المرة لن تستطيع الدولة التركية أن تقمع هذه الثورة التي ستحقق النصر".

كما ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات ماجيدة حسون كلمة أشارت خلالها إلى أن عدو الشعب الكردي يسير كل سياسته القذرة من أجل إنهاء الكرد.

وقالت ماجيدة حسون إن الشهداء هم الذين زرعوا الخوف في نفوس الأعداء، لذا يجب على الجميع أن يكونوا ذوي فكر ومشروع واحد من أجل هزيمة العدو.

وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمات وتسليم وثائق الشهادة إلى ذوي الشهداء وريت جثامين الشهداء الثلاثة الثرى في مثواهم الأخير.

(م ع/ك)

ANHA