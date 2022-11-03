كوباني.. تشييع الشهيد مصطفى كنجو إلى مثواه الأخير

وتجمع المئات من الأهالي في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني وذلك للمشاركة في مراسم تشييع الشهيد مصطفى كنجو المقاتل في صفوف قوات الحماية الذاتية والذي ارتقى شهيداً أثناء القيام بواجباته العسكرية.

وبدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكراماً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو إدارة أكاديمية الشهيدة أمكيهان جودي الخاصة بأبناء الشهداء سليمان سليمان كلمة قال فيها: "ضحينا بشبابنا وبناتنا في ربيع عمرهم، وهذا سيكون واقعنا حين يكون وطننا محتلاً، لذلك فإننا سنضحي بالمزيد من الشهداء حتى تحقيق الحرية".

ومن جانبها، قالت لطفية محمود في كلمة ألقتها باسم مؤتمر ستار: "ما دامت ثورتنا مستمرة فنحن سندفع المزيد من الشهداء لأن عدونا متوحش، لا يعرف الإنسانية والحقوق".

وأكدت لطفية بأن "العدو سيبقى متخبطاً بسبب المقاومة التي يخوضها رفاقنا بشكل يومي".

وأشارت إلى أن العدو يهاجم المكتسبات التي تحققت في سياق الثورة وذلك بمهاجمة قوات الكريلا في جبال كردستان.

ثم سلم مجلس عوائل الشهداء وثيقة الشهادة للشهيد مصطفى كنجو إلى ذويه، حمل بعدها رفاقه وعائلته جثمانه على الأكتاف ووري الثرى في مزار الشهيدة دجلة.

(ج م/سـ)

ANHA