كوباني... تقديم واجب العزاء لذوي الشهيد شرفان كوباني

توافد اليوم المئات من أهالي مقاطعة كوباني وريفها وأعضاء مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والعسكري إلى قرية صولان شرق مدينة كوباني٤٠ كم لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد شرفان كوباني الذي استشهد في مقاومة متينا.

وكان في استقبال المعزين، تحت الخيمة التي نصبت أمام منزله، ذوو الشهيد ورفاقه وأهالي القرية، وسط ترديد الشعارات التي تنادي بمقاومة الكريلا وتمجّد الشهداء.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى بكر حج عيسى كلمة باسم عائلة الشهيد قال فيها: "للشهداء مكانة عالية في التاريخ، ولهم الفضل في تحقيق الانتصارات العظيمة".

وتابع: "اليوم عندما نعطي الشهداء لتحرير الشعب الكردي والدفاع عن الأرض نكون أصحاب القوة وأصحاب مشروع، وبفضل شهدائنا استطعنا هزيمة داعش في شمال وشرق سوريا، وبفضل تضحياتهم فتحنا المجال أمام الكثير من الدول العظمى للتفاوض وتطوير علاقاتها معنا"

وفي الختام قال حج عيسى "لولا وجود مثل هؤلاء الشبان والشابات لاحتلت الدولة التركية الكثير من مناطقنا كما حدث في عفرين وسري كانية / رأس العين وكري سبي/ تل أبيض، التي تمارس فيها أبشع الجرائم والانتهاكات، ونحن معتزون بشهدائنا".

ويشار إلى أن الشهيد محمود عيسى، الاسم الحركي شرفان كوباني، استشهد في الـ ١٨ من شهر نيسان/أبريل المنصرم، أثناء مشاركته في التصدي لهجمات الاحتلال التركي على منطقة متينا في باشور كردستان.

(ج ع/ د)

ANHA