كوباني.. تحذيرات من الانتشار الواسع لكورونا ومناشدات لاتخاذ التدابير

وشهدت مناطق إقليم الفرات ارتفاع عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة مقارنة بأوقات سابقة، حيث ازدادت نسبة المصابين والوفيات في الأسبوعين الأخيرين بشكل كبير.

وفي هذا السياق، قال الإداري في مركز كوباني للحجر الصحي أحمد عوني بوزان إن: "نسبة المصابين بفيروس كورونا كانت قد انخفضت من كانون الأول المنصرم حتى بداية الشهر الجاري ومعها انخفضت نسبة الوفيات، ولكن منذ حوالي أسبوعين ازدادت نسبة المصابين ومعها نسبة الوفيات".

وأشار عوني إلى أنهم قاموا بعملية مسح لـ 147 شخصاً خلال هذا الأسبوع، وظهرت منهم 17 حالة إيجابية و130سلبية، مشدداً على خطورة المرحلة وضرورة الوقاية منها.

وتمنى عوني من الأهالي حماية أنفسهم، قائلاً: "نسبة الإصابة بفيروس كورونا في تزايد، وهذه المرحلة الثالثة خطرة نوعاً ما وعند ظهور أي أعراض يجب مراجعتنا وعدم التخوف من الفحوص وعدم الاستماع للإشاعات التي تنشر، وعدم الاختلاط مع الآخرين".

وطالب عوني الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بتطبيق حظر جزئي أو كلي لمنع انتشار الفيروس قبل أن تزداد سرعة انتشاره، مؤكداً بأن العاملين في الحجر الصحي وجميع المراكز الصحية في إقليم الفرات هم في خدمة الأهالي للحفاظ على صحتهم وسلامتهم".

وقال في ختام حديثه: "نحن نعمل على قدم وساق لتوفير كافة الاحتياجات للمرضى، مع العلم أن هناك صعوبة في توفير الأدوية لمعالجة مضاعفات المصابين".

ولم يستبعد الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى في تصريح له لوكالتنا في الـ25 من آذار/مارس المنصرم فرض حالة حظر جزئي أو كلي في الأيام القادمة في حال استمرار ارتفاع المخطط البياني لعدد الإصابات والوفيات.

مناشدات ومطالبات للوقاية من الفيروس الخطير

ومن جهتها، طالبت المواطنة كلستان حسن من مدينة كوباني جميع الأهالي بعدم التجمع وحماية أنفسهم وعائلاتهم من فيروس كورونا، مشددةً على أنه يجب استخدام الكمامات للحماية والتقيد بإجراءات أي حظر يفرض على المنطقة.

وفي سياق متصل قالت المواطنة شيرين قاسم حسو: "من أجل الوقاية من فيروس كورنا يجب علينا حماية أنفسنا وأطفالنا من خلال عدم الاختلاط مع المحيط ووضع الكمامات والتقيد بكافة الإجراءات التي تحمينا من انتقال الفيروس إلينا"، كما طالبت بفرض حظر كلي على الأهالي والتقيد به لمنع تفشي الفيروس لسلامتهم وسلامة عائلاتهم.

ويتسابق العالم منذ عدة أشهر، من أجل الحصول على لقاح لفيروس كورونا المستجد، في حين يواصل الفيروس الخطير الانتشار في مرحلة جديدة قد تكون أخطر من ذي قبل، فيما تصارع مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا الفيروس بالإمكانيات المتوفرة لديها من دون الحصول على اللقاح رغم المناشدات والنداءات العديدة التي أطلقتها هيئة الصحة.

ويذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ حتى الأول من نيسان/أبريل ١٠١٧٩ حالة، منها ٣٨٢ حالة وفاة، و١٣١٨ حالة شفاء.

(د أ)

ANHA