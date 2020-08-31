كوباني... تفاصيل مشروع توسيع الطرق الرئيسة في المقاطعة

وأقرت هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الفرات يوم 29 آب/أغسطس، مشروع توسيع الطرق الرئيسة في ريف مقاطعة كوباني، وذلك "لحماية الطرق من التجاوزات وحماية الحرم والقدرة على التوسع المستقبلي".

ويشارك في تنفيذ المشروع، بموجب هذا القرار، 9 بلديات، وهي بلديات مدينة كوباني وناحية القناية، بلدة بندر، ناحية صرين، بلدة بلك، بلدة تل غزال، ناحية الجلبية، ناحية شيران وبلدة طاشلوك.

يقول حجي أحمد الرئيس المشترك للجنة البلديات في مقاطعة كوباني لوكالتنا: "إن هذا القرار اتُخذ للضرورة العامة، ولمواجهة المصاعب التي من المحتمل مواجهتها في المستقبل؛ فطرقنا ضيقة جدًّا ولن تتحمل الآليات، ولو أعدنا النظر إلى الخلف سنجد فرقًا كبيرًا في طرقنا بين الآن و20 عامًا السابقة، وبعد 50 عامًا سيزداد الفرق أكثر، وستكثر الآليات ولهذا اتخذنا خطة توسيع الطرق في المقاطعة".

وأضاف حجي أنه " سنوسع الطرق 15مترًا من كل طرف، الطرق القديمة عرضها في الأساس يتراوح بين 10 أمتار و15 مترًا، وعلى هذا الأساس سنوسّع كل جانب 7 أمتار أو 10 حسب حاجة الطريق للتوسيع، وهكذا سيصبح عرض الطريق 30 مترًا، باستثناء الطريق الرئيس في المقاطعة، وهو طريق كوباني صرين الذي سيصبح بعرض 40 مترًا، كونه الشريان الرئيس للمقاطعة".

والطرق التي يشملها مشروع التوسيع هي الطرق الواصلة من مدينة كوباني إلى ناحية الجلبية، ناحية القناية، صوب تل أبيض، الشيوخ، وطريق حلنج(قشلة)، كل هذه الطرق سيتم توسيعها ليصل عرضها إلى 30 مترًا، باستثناء طريق كوباني- صرين الذي سيصبح بعرض 40 مترًا، كونه الطريق الرئيس في المقاطعة.

وحول المنازل والممتلكات التي ستزال من جوانب الطرق في إطار مشروع الوسيع، يقول حجي أحمد "مبدئيًا لا توجد الكثير من المنازل بجانب الطرق لهدمها، فقط هناك القليل، وأثناء هدمها سنتخذ التدابير المناسبة ونساعدهم بالسبل الممكنة، إما عن طريق تقديم المواد الأولية لهم، أو دعمهم بطرق أخرى لتشييد بيوتهم من جديد بعيدًا عن حرمة الطريق".

وأكمل قائلًا "لو تأخرنا في إقرار المشروع كانت ستُعمّر الكثير من المنازل بجانب حرم الطرق، ووقتها ستكثر المصاعب، وسيكون من الصعب تعويض أحد، أما الآن يمكننا تعويض من سيهدم بيته".

وأكد حجي أحمد على بدء العمل بتوسيع الطرق من مداخل مدينة كوباني، وأضاف "مازلنا بعيدين عن القرى ومداخلها فالعمل على مداخل القرى يحتاج إلى عمل كثير، وعند دخولها سيجتمع المجلس التنفيذي للبلديات لإقرار آلية العمل".

(ج)

ANHA