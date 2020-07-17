كوباني.. سيارات للأجرة تتسبب بأزمة سير وسط حلول مفقودة

مع توسع مدينة كوباني وازدياد الكثافة السكانية وازدهارها، لا يزال موقف سيارات الأجرة العمومية في المدينة بشكله العشوائي يتسبب بالكثير من المشاكل، منها ازدحام السير في المستديرة والتسبب بالكثير من الحوادث، ناهيك عن المظهر غير الحضاري للموقف، ومضايقة المحال التجارية التي تقع على أطراف المستديرة.

ويشتكي أهالي المحال التجارية من تجمع سيارات النقل البيك آب وسيارات الأجرة التكسي بالإضافة إلى آليات أخرى أمام محالهم متسببين بإعاقة أعمالهم، ناهيك عما ينتج من حوادث سير وازدحام في المستديرة.

وفي هذا السياق قال محمد مسلم من أبناء مدينة كوباني إن "المظهر الذي عليه هذه السيارات لا يليق بالمدينة، وهو يتسبب بازدحام السير، ولا يمكننا العبور بشكل سهل في المستديرة، كما ترون الطريق بات ضيقًا".

وأضاف "نتمنى أن يتم إصلاح هذا الشيء وإخراج هذه السيارات من المستديرة، وإيجاد مكان آخر لهم وذلك يعطي المدينة جمالًا ورتابةً أكثر مما هي عليه الآن".

ويُخيَّل للزائر للمدينة انه قد دخل إلى سوق للسيارات، أو بازار عام، بينما يكون في أولى مستديرات المدينة وأكثرها اكتظاظًا بالمارة المتبضعون من أهالي القرى المحيطة بالمدينة ومن أبناء المدينة ذاتها، فالمستديرة تقع بين الكراج الوحيد للمدينة وأهم أسواق الخضرة، بالإضافة إلى وقوعه على طريق المحطة الذي يربط أطراف المدينة الشمالية والجنوبية، وتقع على طريق جرابلس الذي يربط المدينة بالقرى الغربية، وتؤدي إلى حي الصناعة شمال المدينة.

ويرى مدير كراج كوباني بركل حبش في حديث لوكالة أنباء هاوار أن "المظهر ليس حضاريًّا، ويغلق المجال أمام المحال التجارية، بالإضافة إلى تضييق مدخل الكراج الرئيس في المدينة".

وأضاف "رفعنا أكثر من تعميم يمنعهم من الوقوف في هذا المكان بموجب موافقة المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات، بالإضافة إلى موافقة مجلس مقاطعة كوباني وكافة المؤسسات المختصة بمجال المرور والنقل، لكن إلى الآن لم نتمكن من منعهم".

وفي وقت تزدهر فيه المدينة من جوانب خدمية شتى، تبقى هذه العوائق حاجزًا أمام إظهار صورة جمالية عن أحياء المدينة، لا سيما أنها من المستديرة الأكثر ازدحامًا واكتظاظًا بالمارة والزوار.

ولم تتخذ الجهات المعنية حتى اللحظة أي تدابير بعد أن أصدرت تعميمًا يمنع وقوفهم في هذا المكان، ولكنه لم يطبق على الأرض بالشكل المطلوب، بسبب إصرار هؤلاء السائقين على البقاء في هذا المكان.

هذا وقد خصصت بلدية الشعب خلال العام المنصرم مكانًا على طرف الكراج الغربي لكن السائقين رفضوا استخدامه مطالبين بتحويل باب الكراج من الجهة الشرقية إلى الغربية، حيث المكان المخصص لهم.

كل هذا ويعمل سائقو هذه السيارات دون رخص عمومية وسط مدن شمال وشرق سوريا، أو حتى دون قطع تذاكر للسفر تثبت نقلهم للركاب بين هذه المدن.

(ج)

ANHA