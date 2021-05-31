كوباني.. شركة الفرات للإسفلت تباشر عملها في تعبيد الشوارع

وباشرت شركة الفرات للإسفلت عملها منذ الـ 23 من الشهر الحالي ضمن استعداداتها لتعبيد الشوارع داخل المدينة في إطار الخطة التي وضعتها لجنة البلديات في مقاطعة كوباني.

وخصصت لجنة البلديات في المقاطعة 17000 متر طولي لتعبيد الشوارع وترقيعها داخل المدينة، والطرق التي تربطها ببعضها البعض، أما باقي البلديات في المقاطعة فقد خصص لها 5 كيلو مترات طولي.

وتصل يومياً لمدينة كوباني نسبة 500 طن من الإسفلت لداخل المدينة، وبدأت شركة الإسفلت عملها من دوار الساعة وتمكنت من تعبيد شارع 24، وتعبد حالياً شارع الصناعة، وبعدها ستنتقل لشارع بوطان غربي، وهكذا ستستمر أعمالها في تعبيد الشوارع داخل المدينة وفق المخطط المرسوم لها من قبل لجنة البلديات في المقاطعة.

وقال فريد عبدي وهو مساعد مهندس حول هذا الموضوع: "وضعنا كل طاقتنا هذا العام داخل المدينة وبعدها سننتقل إلى الطرق الأخرى في المقاطعة، وقمنا بجلب 15000 متر طولي من الإسفلت للمدينة وتمكنا من إنجار 1500 متر طولي منه، وإمكانياتنا في العمل ستتعدى الـ 50 كيلو متر طولي من التعبيد في موسم عملنا".

وأضاف فريد عبدي: "فيما يتعلق بترقيع الشوارع التي تعاني من الكسر تقوم الشركة بعملها حالياً على طريق حلب وستصلحه حتى دوار مفرق صرين، ونحن مستمرون في أعمالنا في الترقيعات والتعبيد حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الحالي".

وقامت شركة الإسفلت للفرات ببعض التعديلات على المجبل الخاص بصناعة الإسفلت لتطوير مواده، بينما في الأعوام الماضية كانت الحراقات التي تستخدم في المجبل بدائية وتتسبب باندلاع النيران داخل المجبل وتعيق عمل الشركة.

وقال أحمد إبراهيم وهو أيضاً مساعد مهندس بأن "الإسفلت هذا العام جيد جداً مقارنة مع الأعوام السابقة لكون المشرفين على طريقة صناعته خريجو الجامعات، وكذلك ما كنا نعانيه من عوائق في صناعة الزفت قد تخطيناها، وسنبذل ما في وسعنا لنتمكن من إنجاز كافة أعمال التعبيد والترقيع قبل قدوم فصل الشتاء".

وأهم الأعمال التي ستقوم بها بلدية الشعب هذا الصيف في المقاطعة هي تعبيد 59 كيلو متراً من الطرق، بالإضافة إلى ترقيع الطرق التي تحتاج تصليحات، وأهمها ترقيع طريق حلب - كوباني حتى دوار مفرق صرين لكونه الطريق الاستراتيجي في المقاطعة.

(ج)

ANHA