كوباني.. شفاء حالتين من المصابين بفيروس كورونا

شهدت مدينة كوباني في الفترة الأخيرة تسجيلاً لعدة حالات أصيبت بفيروس كورونا الأمر الذي استدعى تدخلاً سريعا من قبل هيئة الصحة في المدينة, وتشكيل لجنة علمية لمكافحة هذا الوباء العالمي الذي انتشر في كل بقاع الأرض.

وسجلت أول اصابة في المدينة لطالبة كانت قادمة من اقليم الجزيرة في 8 من آب/اغسطس من الشهر الجاري وتلتها عدة حالات أصيبت بهذا الفيروس إلى أن وصل العدد الاجمالي إلى 8 حالات.

الدكتور علي شاهين المتحدث باسم اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في كوباني أكد لوكالتنا عبر اتصال هاتفي بأنه "حاليا لدينا 8 حالات شفي منها حالتان، وجميع المصابين بالحجر الصحي في المركز الخاص بهذا الوباء في المدينة وتحت الرعاية الصحية والعلاج الداعم، وجميع الحالات الآن مستقرة".

وأشار علي شاهين بأن "الحالتان اللتان شفيا من هذا الفيروس خرجا من الحجر الصحي، ولكنهما حاليا بالعزل المنزلي الذي سيستمر لمدة 14 يوما إلى أن يتم التأكد من تخلصهما من الفيروس".

وأضاف علي بأنه "حاليا جهاز PCR غير مفعل في مدينة كوباني، وتم الاعتماد على مركز وحيد لإجراء PCR وهو في مدينة قامشلو، والسبب يعود لحساسية الجهاز وكذلك يتطلب دقة عالية وكادرا متخصصا لإجراء التحاليل، والسبب الآخر لتوثيق الاصابات بشكل رسمي تفاديا للوقوع في الخطأ".

وللحد من انتشار وتقويض انتشار الفيروس، أصدرت خلية الأزمة في اقليم الفرات يوم أمس جملة من القرارات والتوصيات للحفاظ على السلامة العامة أبرزها منع الدخول والخروج من اقليم الفرات.

وبلغ عدد الحالات المصابة في شمال وشرق سوريا 253 بعد اعلان الحالات الجديدة اليوم ضمن هذه المنطقة منها 36 حالة شفاء و15 حالة وفاة.

ويشار إلى أن مدينة كوباني لم تسجل حتى الآن أية حالة وفاة بهذا الفيروس.

(ج)

ANHA