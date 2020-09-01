كوباني.. شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي ينضمون إلى حملة سننتصر حتمًا

وكانت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في مناطق شمال وشرق سوريا قد أعلنا في 15 من الشهر المنصرم عن حملة تحت شعار "سننتصر" لتصعيد النضال ضد هجمات دولة الاحتلال التركية على جبال حفتانين.

وقرأ البيان باللغة الكردية عضو شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي أنور شيخو، وباللغة العربية نورجان طيفور بحضور العشرات من الشبان والشابات حاملين أعلام حزب الاتحاد الديمقراطي في مركز الحزب في مدينة كوباني مع التزام المشاركين بقواعد التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

وجاء في نص البيان ما يلي:

إلى المرأة والشبيبة وكافة الطليعيين في الشعوب، والذين يعملون من أجل تحويل الأزمة في الشرق الأوسط إلى ثورة للحرية، عليهم أن يدركوا جيدًا أن السبيل الأوحد لذلك يكمن في تشكيل جبهة كبيرة موحدة توجه من خلالها ضربات موجعة للنظام الفاشي الذي يعتدي على الأرض والمرأة ويدمر القيم التي بنيت بدم وكدح الشعوب منذ آلاف السنين.

النظام الرأسمالي وبقيادة الدولة التركية الفاشية ومن خلال المراحل التاريخية السابقة وحتى وقتنا الراهن يحاول القضاء على الشعوب عبر سياسات القمع والإبادة، لكن مقاومة حفتانين بقيادة قوات الحركة التحررية الكريلا ومنذ شهور وقفت في وجه النظام الفاشي، واستطاعت أن توجه ضربات موجعة للدولة الفاشية.

نحن نعلم تمامًا أن هذه المقاومة (في حفتانين) هي لحماية قيم وكرامة الشعب الكردي وشعوب المنطقة عامة، ومن هذا المنطلق وبروح مقاومة حفتانين ومن أجل الانتقام لكل لحظة في إمرالي، والانتقام من أجل اقتلاع نظام الاحتلال من على الأرض ودحره حتمًا سننتصر.

الصمت عن الاحتلال وجرائمه غير مقبول، لذا ندعو كافة الشبيبة من كرد، عرب، سريان، وتركمان، وإيزيدين أينما كانوا في القرى والمدن والأحياء، أن يحولوا كافة الميادين إلى ميادين مقاومة ونفير عام، فقط بهذه الروح سننتصر حتمًا.

نحن في اتحاد المرأة الشابة وشبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي نعلن انضمامنا إلى حملة حتمًا سننتصر التي أعلن عنها اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية السورية، ونحيي هذه الحملة بانضمامنا إليها بروح ثورية مقاومة".

واختتم البيان بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتحي مقاومة حفتانين ومقاومة إمرالي.

(ج)

ANHA