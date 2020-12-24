كوباني.. قوى الأمن تلقي القبض على خلية تختصّ في تهريب الآثار

وذكرت القوات عبر موقعها الإعلامي أنّها ألقت القبض على الخلية بتاريخ الـ21 من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وأوضحت قوى الأمن الداخلي في بيان أنّ قسم مكافحة الجريمة المنظّمة ألقى القبض على المجموعة المؤلّفة من 6 أشخاص، وبحوزتهم عدد من القطع الأثرية في مدينة كوباني بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة.

وكشفت القوات أنّ الخليّة كانت بصدد بيع القطع الأثرية المصادرة إلى خارج مناطق شمال وشرق سوريا.

وجرى تحويل الموقوفين والمضبوطات إلى لجنة التّحقيق والادّعاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

وقالت القوات: إنّهم تمكّنوا خلال الفترات الماضية من إحباط الكثير من عمليات تجارة الآثار، ومحاولات تهريبها إلى خارج مناطق شمال وشرق سوريا.

(س ع/ج)

ANHA