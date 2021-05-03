كوباني... قطع المياه عن 83 قرية والتلوث يهدد حياة الملايين

جاء ذلك خلال تصريح للإداري في مديرية المياه بمقاطعة كوباني، فهد محمد، لوكالتنا، في الوقت الذي تواجه فيه مناطق شمال وشرق سوريا خطرًا كارثيًّا من ناحية مياه الشرب، والطاقة الكهربائية التي أصبحت معدومة، نتيجة قيام دولة الاحتلال التركي بخفض منسوب مياه نهر الفرات منذ الـ 27 من كانون الثاني المنصرم.

وقال فهد محمد إن "نتائج خفض منسوب المياه باتت تلوح في الأفق، وأصبحنا أمام كارثة سيواجهها الأهالي خلال أيام، حيث تنبعث روائح كريهة في بعض الأجزاء من مياه النهر، ناهيك عن تجمّع الأصداف والمحار وخروج الطحالب إلى سطح النهر الأمر الذي سيتسبب بالكثير من الأمراض كالكوليرا".

وتابع محمد: "أغلب آبارنا وحتى الاحتياطية التي كنا نعتمد عند الضرورة عليها خرجت عن الخدمة، ومياه النهر وصلت إلى أدنى مستوياتها، وتم قطع المياه إلى الآن عن 83 قرية تابعة لمقاطعة كوباني، وسط صمت المجتمع الدولي".

وحذر محمد من أن "مدينة كوباني في الأيام القليلة القادمة ستواجه مصير القرى التي تم قطع المياه عنها، لأن المديرية لم تعد تمتلك الكثير من الحلول، والأوضاع تتوجه نحو الأسوأ، لسنا الوحيدين الذين نواجه مشكلة التلوث في مياه الشرب، بل هناك مناطق كثيرة ستتضرر من هذا النقص".

وناشد الإداري في مقاطعة كوباني فهد محمد الأهالي "الحفاظ على ما تبقى من المياه، وكذلك الاعتماد على أنفسهم لا على الصمت الدولي الذي بات شريكًا مع دولة الاحتلال في فرض الظمأ عليهم".

وفي وقت سابق حذرت إدارة السدود في سد تشرين بأن الأهالي باتوا أمام كارثة حقيقية، لأن خفض منسوب المياه وخاصة في فصل الصيف سيتسبب بزيادة في الأمراض والجائحات، إذ أن المياه الملوثة أكثر وسيلة لنقل هذه الأمراض، ومن المعروف أن أغلب السكان يعتمدون على النهر مباشرة في مياه الشرب دون وجود محطات تصفية.

(ج)

ANHA