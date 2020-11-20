كوباني.. نصف مليون شجرة بانتظار زراعتها هذا العام

في سابقة هي الأولى من نوعها، تتهيأ الإدارة العامة للبيئة في إقليم الفرات لتشجير مساحات واسعة ضمن مقاطعة كوباني وأريافها، بمدارسها ومؤسساتها الإدارية.

مشتل "مشته نور" الذي يضم قرابة النصف مليون شجرة منها حراجية ومنها مثمرة كان قد زرع أغلبها العام المنصرم تحضيراً لخلق بيئة خضراء في مقاطعة كوباني وريفها.

وكانت إدارة البيئة في إقليم الفرات قد زرعت العام المنصرم غابة هيفي الحراجية للمرة الأولى في المقاطعة، وتجاوز عدد أشجارها الـ12,000 شجرة حراجية, والتي تقع في قرية خورخوري غربي المقاطعة.

وفي هذا السياق قال الرئيس المشترك للإدارة العامة للبيئة في إقليم الفرات سمير علي إن "كادر مشتل مشته نور خلال هذا العام يتحضر لإنتاج نصف مليون شجرة حراجية ومثمرة وزراعتها في الإقليم من خلال عدة مراحل وحملات، منها حملة تشجير المدارس والمؤسسات الإدارية وطرقات المدينة".

وحسب ما أفاد به سمير علي، فإن أنواع الأشجار التي سوف تزرع خلال هذا العام هي "السرو والصنوبر المثمر, بالإضافة إلى بعض الأنواع من أشجار الزينة كالنخيل المروحي والمرجان, والعفص, وأشجار مثمرة مثل التين والفستق الحلبي والجوز واللوز, إذ نهدف إلى أن يكون مشروعنا شاملاً لكافة أنواع الأشجار المثمرة وأشجار الزينة".

وأضاف "في العام المنصرم انتهينا من افتتاح مشتل "حداتو" في بلدة شيران وهذا العام نعمل على افتتاح مشتل في ناحية القناية ليكون بذلك لدينا 3 مشاتل مهيأة بكافة مستلزمات إنتاج الأشجار وبكافة أنواعها".

كما وقال علي "نعمل على افتتاح غابة جديدة في القرية الإيكولوجية تضم 8,000 شجرة منها حراجية ومنها مثمرة, تمر بمرحلتين المرحلة الأولى نعمد إلى زراعة 4,000 شجرة والمرحلة الثانية نكون قد حصلنا على 8,000 شجرة من أنواع متعددة في الغابة الإيكولوجية".

(س ع/ ج)

ANHA