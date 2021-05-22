كوباني... مظاهرة في ناحية القناية دعمًا لمقاومة الكريلا

ونظم مجلس ناحية القناية مظاهرة جماهيرية شارك فيها المئات من أهالي الناحية حاملين صور القائد عبدالله أوجلان، وبمشاركة أعضاء من حزب الاتحاد الديمقراطي وممثلين عن المؤسسات المدنية في الناحية.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات "تحيا مقاومة الأحرار الثلاثة"، "بروح مقاومة غاري... حتمًا سيكون النصر حليف كريلا نسور زاغروس ومعركة خابور"، "دربكم هو دربنا...وهدفكم هدفنا"، "هؤلاء محاربو الحرية والشرف"، "لا للإبادة الجماعية ولا للمؤامرة الجديدة".

وانطلق المشاركون من أمام مجلس ناحية القناية باتجاه مفرق قرية حميداش، مرددين شعارات تحيي مقاومة الكريلا ومقاومة إمرالي، وعند الوصول إلى المفرق توقف المتظاهرون دقيقة صمت استذكارًا للشهداء.

وبعد ذلك، ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية القناية سعاد علدمر، كلمة قالت فيها: "منذ ٤٤ عامًا وحتى يومنا هذا شباننا وبناتنا ضمن صفوف حركة حرية كردستان قاوموا في الجبال من أجل أن يعيش الشعب الكردي بكرامة، وعلى الرغم من أن دولة الاحتلال ودول العالم حاولت إخماد ثورتنا إلا أن القائد عبدالله أوجلان لم يسمح بذلك".

وأشارت سعاد شيخ دمر إلى أن "هناك حرب على قوات الكريلا في جبال كردستان بكافة أنواع الأسلحة ومنها المحرمة الدولية".

وأضافت سعاد أن "قوات الاحتلال التركي تعمل من أجل المال أما قواتنا الكردية فهي تحارب في الجبال وبين الثلوج دون مقابل، وبهذا الشكل تحارب وتبدي مقاومات عظيمة".

وفي الختام قالت سعاد "شعبنا الكردي سوف ينتصر بفضل مقاومة الكريلا".

يشار إلى أن هذه المظاهرة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي يجري تنظيمها في مقاطعة كوباني دعمًا لمقاومة قوات الدفاع الشعبي في باشور كردستان ضد هجمات الاحتلال التركي، وأيضًا رفضًا لقرار الإدارة الأمريكية الأخير ضد 3 كوادر من حركة حرية كردستان.

إذ شهدت ناحية شيران شرق مدينة كوباني يوم الخميس مظاهرة مماثلة، عبّر فيها الأهالي عن رفضهم للهجمات التركية ودعمهم لمقاومة الكريلا.

(ج)

ANHA