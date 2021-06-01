كوباني.. مؤتمر ستار يعقد اجتماعاً لأمهات الكريلا في قرية علبلور

وحضر الاجتماع الذي عقد في قرية علبلور غربي كوباني بحوالي 6 كيلومترات العشرات من أمهات الكريلا ، وذلك في المنزل الذي مكث فيه القائد عبدالله أوجلان عندما عبر إلى الأراضي السورية أول مرة وذلك في عام ١٩٧٩.

وفي بداية الاجتماع ألقت الأم مليحة مصطفى والدة المقاتل في قوات الكريلا شورش ساموراي كلمة قالت فيها: "نحن أمهات الكريلا نجتمع هنا في المنزل الذي مكث فيه القائد ونطالب بحرية قائدنا، ولا نقبل العزلة المفروضة عليه منذ أكثر من 22 عاماً ونطالب بحريته، وأن يعيش قائدنا بيننا".

وأكدت الأم مليحة مصطفى "بأننا كأمهات الكريلا سنقف خلف أبنائنا وبناتنا من قوات الكريلا ونساندهم بكل إمكاناتنا، وسيأتي يوم ونكسر فيه قيود العزلة ونحرر القائد عبدالله أوجلان وننتصر على الفاشية التركية".

وبعدها تم الاستماع إلى تسجيل صوتي للقائد عبدالله أوجلان يتحدث فيه عن أساليب الحرب وكيفية دفاع الشعوب عن ذاتها.

وفي الختام رددت أمهات الكريلا شعارات "تحيي مقاومة الكريلا، وتنادي بحرية القائد أوجلان".

(ج عل)

ANHA