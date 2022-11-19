كوباني.. مسيرة راجلة تضامناً مع الانتفاضة في روجهلات وتنديداً بالعنف الممارس ضد المرأة

وانطلقت المسيرة بمشاركة عشرات الشابات من أمام مبنى مجلس مقاطعة كوباني وصولاً إلى ساحة المرأة الحرة، رددت المشاركات خلال سيرهم شعارات "تحيا مقاومة روجهلات"، "المرأة، الحياة، الحرية".

وفي ساحة المرأة الحرة، وقفت الشابات دقيقة صمت استذكاراً للشهداء، ثم ألقت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة بإقليم الفرات فرياز تمي كلمة قالت فيها: "بعد انطلاق نضال حركة التحرر الكردستانية بفكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان نحن نشهد هزيمة الفكر المتسلط وانحسار العنف الممارس ضد المرأة، فكر وفلسفة القائد سيضع حداً لهذا العنف وستصل المرأة لحريتها".

وأضافت: "العدو يخاف من المرأة بشكل خاص، وهو يهاجمها لمنعها من الحصول على حريتها ومنع مساهمتها في تحرير كردستان، لذلك هو يستهدف المرأة ويمارس الهجمات ضدها".

ثم أشعلت الشابات الشموع أمام صور المناضلات الطليعيات في حركة التحرر الكردستانية اللواتي استشهدن على مدار السنوات التي خاضت الحركة فيها النضال ضد الدول التي تغتصب أراضي كردستان.

(سـ)

ANHA