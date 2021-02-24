كوباني.. مراسم غيابية لشهيدين من شهداء مقاومة غاري

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلا ذلك إلقاء كلمة من قبل عضوة مؤتمر ستار آرين كوباني التي قالت: "يجب أن يعرف شعبنا جميعاً أن استشهاد هؤلاء الرفاق أثمر انتصاراً عظيماً، لأنهم كسروا هجوماً كبيراً للدولة التركية الفاشية التي استهدفت إرادة الشعب الكردي".

وتابعت بالقول "الكريلا قاوموا الدولة التركية بإرادتهم مقابل الأسلحة الثقيلة والطائرات، ومنعوها من احتلال غاري وقطع صلة الوصل بين أجزاء كردستان الأربعة، لكن هؤلاء الشهداء ضحوا بحياتهم ولم يسمحوا بانقطاع شرايين كردستان".

تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئاسة المشتركة لإقليم الفرات محمد شاهين الذي قال "العدو واحد ضد الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة وبكافة الطرق والذهنية يعمل على أن تكون كافة شعوب الشرق الأوسط بلا إرادة وأن تكون تحت سلطته المستبدة".

وأشار محمد شاهين إلى أن حرية الشعب الكردي ستكون بداية تحرر شعوب الشرق الأوسط وأن ذلك سيتحقق بفضل تضحيات الشهداء كانتصار أسطورة غاري.

ومن جانبه وجه عضو حزب سوريا المستقبل في إقليم الفرات منصور سلوم تحية لأسر الشهداء، والذي عاهد بالسير على نهج الشهداء حتى تحرير كافة مناطق الشمال السوري.

كما وجه كلمة لمرتزقة الاحتلال التركي قائلاً "الذين خانوا الوطن تحت راية أردوغان نقول لكم، لقد خنتم العرض وسيلعنكم التاريخ وسنناضل في وجهكم فكافة المكونات في خندق واحد هنا حتى تحرير الأرض".

وبدوره ألقى خليل محمود كلمة باسم عائلة الشهيد دليل كوباني الذي عزى ذوي الشهداء بدوره وأشار إلى أنه لولا تضحيات الشهداء لما تمكن شعب شمال وشرق سوريا من العيش بتآخٍ معاً والنضال في وجه الفاشية التركية المحتلة لبعض أراضي الشمال السوري.

كما ألقى نهاد عثمان باسم عائلة الشهيد ريبر كوباني كلمة قال فيها: "الشهداء هويتنا ونحن سنكون على دربهم وسنكون أهلاً لدمائهم الطاهرة ونسير على نهجهم".

والشهيدان هما كل من عوني محمود الاسم الحركي "دليل محمود" من قرية قرمغ شرقي مدينة كوباني، والشهيد إبراهيم عثمان الاسم الحركي "ريبر كوكتبى" من قرية كوكتبى جنوب شرقي مدينة كوباني.

(م ع/ل)

ANHA