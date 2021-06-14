كوباني.. منتدى حواريّ للتوعية بمحاولات زرع الفتن الهادفة لضرب استقرار المنطقة

وحضر المنتدى الذي نُظّم في صالة الفرات بمدينة كوباني، العديد من الشخصيات المستقلة ومثقّفون وشيوخ عشائر عربية وكردية من مناطق منبج وعين عيسى وكوباني، بالإضافة لحضور أعضاء وإداريّين من المؤسسات المدنية في إقليم الفرات.

بدأت أعمال المنتدى بوقوف المشاركين دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة الافتتاحية من قبل الرئيس المشترك لمكتب العلاقات الدبلوماسية لحزب الاتحاد الديمقراطي في حلب بدران حمو، والذي رحّب بالحضور متمنياً أن يخرج المنتدى بنتائج وتوصيات جيدة تفيد مصالح المجتمع كافّة.

محور المنتدى

ومن ثم قرأ الرئيس المشترك لمكتب العلاقات الدبلوماسية لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات بكر حج عيسى محور المنتدى، مبتدئاً بقول القائد عبد الله أوجلان: "إذا كانت الأمة الديمقراطية روحاً فإنّ الإدارة الذاتية هي الجسد، الإدارة الذاتية الديمقراطية هي حال إنشاء الأمة".

وتابع بكر حج عيسى في محور المنتدى: "إنّ فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان مستندة إلى الحضارة الديمقراطية وثقافة الحداثة الديمقراطية لا تهدف إلى هدم مؤسسة الدولة وبناء دولة جديدة في مكانها، بل تهدف إلى بناء مجتمع أخلاقي وسياسي ودبلوماسي ومنظم مبني على قاعدة مبدأ الديمقراطية والدبلوماسية المجتمعية؛ الحرية، المساواة، العدل، الاجتماعية، تطوير الطبيعة، المشاركة الطوعية، حل المسائل بالحوار والنقاش والنقد والنقد الذاتي".

وأشار بكر حج عيسى من خلال المحور إلى أنه ومن هذا المنطلق الحقيقي لبناء نظام ديمقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بالعيش الكريم والمشاركة الحقيقية في القرار، لذلك يتطلب من الجميع العمل على ترسيخ المفهوم الدبلوماسي المجتمعي لأجل حماية المكتسبات في ظل التضحيات الكبيرة التي قدّمها أبناء الشعب السوري وخاصّة في شمال وشرق سوريا.

وأردف بكر حج عيسى: "إنّ الساحة السورية تشهد تطورات وتدخلات لتعميق الأزمة السورية، وإن انشغال النظام السوري ونظام أردوغان المجرم ومرتزقته فقط بضرب إرادة الشعب والنيل من كرامته في شمال وشرق سوريا، والدور الروسي السلبي في سوريا، وما حدث في منبج وقبلها في مناطق أخرى هو بشكل واضح استغلال للمطالب الشعبية وحق الاحتجاج السلمي والديمقراطي الذي تقرّه الإدارة الذاتية. من خلال هذا الاستغلال تحاول تركيا تمرير مخططاتها عبر مرتزقتها في تلك المناطق ومعها النظام السوري".

وأكد بكر حج عيسى عبر محور المنتدى أنّ الإدارة الذاتية تمثل اليوم مشروعاً هو طموح لكل السوريين، وتقف أمام محاولات تفتيت سوريا وشعبها وتطور ما يمكن من خلاله الحفاظ على الهوية من الإبادة، وأنّه حينما يتم استهدافها فإنّ إرادة كل السوريين مستهدفة وأنّ أي بديل لمشروع الإدارة سيكون مثالاً حياً لمشروع الإخوان والمرتزقة المدعومين من تركيا ومشروع الهيمنة والتسلط الذي يتبناه النظام السوري ويسعى لفرضه على السوريين.

وقال بكر في ختام المحور: "من خلال عقد سلسلة من الندوات والمحاضرات، نسعى إلى قراءة المشهد بصورة حقيقية، وأن نكون مع نمط الحياة اليومية للمواطن السوري والاستماع إليه بروح المسؤولية والثقة العالية لنصل إلى طموحات وأحلام شهدائنا الأبرار، ولتكون الدبلوماسية المجتمعية أسلوب إيصال النقد البنّاء الحقيقي إلى الإدارة الذاتية ومؤسّساتها لضمان حياة كريمة لشعبنا ونذهب نحو بناء سوريا المستقبلية ومجتمع أخلاقي سياسي وديمقراطي ودبلوماسي".

وبعد الانتهاء من قراءة محور المنتدى، فتح باب النقاش مع الحضور حول محور المنتدى، إذ أكّدوا على العمل على نشر المفاهيم الديمقراطية التشاركية وحلّ القضايا الاجتماعية وإيجاد تنظيم بين الإدارة والشّعب لتفادي المشاكل الاجتماعية مع عدم السماح للأيدي الخفية الخارجية بإشعال الفتن بين الشعب.

كما أكّد الحضور على أنّه يجب العمل على تحقيق مطالب الشعب بالطرق السلمية وعدم السماح للأعداء باستخدام تضحيات الشعب كأداة لإشعال الفتن، كما يجب توعية المجتمع بماهية مشروع الأمة الديمقراطية ومفهوم الإدارة الذاتية لتخطّي العقبات.

وشدّد الحضور على ضرورة تنظيم الشّعوب ودور الأحزاب السياسية أو الأحزاب الجماهيرية، لتكون صوت الشعب لإيصاله إلى الإدارة وأن يكون الهدف مشتركاً وهو خلاص سوريا من هذه المرحلة لتشكيل نواة اجتماعية متماسكة.

توصيات المنتدى

وبعد النقاش مع الحضور حول محور المنتدى، اختتم بجملة توصيات أهمها، دعم هيئات ولجان ومكاتب الإدارة الذاتية بما يضمن توحيد القرارات في مختلف المجالات، التشاركية وترسيخ مبدأ أخوة الشعوب، الوقوف ضد الاحتلال التركي ومرتزقته وكل الأطراف التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا وخاصة الحرب الخاصة التي تهدف إلى تشويش الإدارة الذاتية، عقد سلسلة من الندوات والمحاضرات، عقد اجتماع موسّع لوجهاء العشائر الموجودة في شمال وشرق سوريا وخاصة مدينة منبج، التركيز على دور الإعلام، إعادة صياغة سياسة الضرائب والجمارك وسنّها بما يناسب أوضاع الشعب عامة، عقد الاجتماعات فيما بين الوجهاء والأعيان ومنظمات المجتمع المدني والإدارة، تشكيل مجلس شورى من وجهاء العشائر والأحزاب والمستقلين والمثقفين تعرض عليه القوانين بعد تصديقها من المجلس العام، عقد مؤتمر وطني سوري، حتى يكونوا شركاء في بناء سوريا المستقبل.

ثم انتهى المنتدى بكلمة ختامية من قبل الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي أنور مسلم، الذي قال إنّه: "لا يجوز المقارنة بين مناطق الإدارة الذاتية والمناطق التي تحتلها تركيا ذات المعاملة السيّئة، لأنّ في مناطق الإدارة الذاتية، الشعب نفسه يدير مؤسساته ومناطقه، ويقدّم النقد على النواقص التي قد تحدث فيها يقابله العمل على حل المشاكل وإنهاء كافة النواقص التي تظهر".

وأشار أنور مسلم إلى أنّ منطقة شمال وشرق سوريا تفتخر بوجهائها وشيوخ عشائرها لأنّهم يعملون على إيصال صوت ومطالب الشعب للإدارة والعكس صحيح أيضاً، فقال: "لمنع الفتن على الشعب التكاتف معاً وإجراء الحوارات واللقاءات الدورية عبر الأحزاب السياسية التي تهف إلى دعم واستقرار المنطقة".

(م ع/إ)

ANHA