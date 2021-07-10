كوباني.. ممثلو الإدارة الذاتية يجتمعون مع وجهاء العشائر والمثقفين

وبحضور العشرات من المثقفين ووجهاء العشائر عقد المجلس التنفيذي في إقليم الفرات في مضافة بوزان مختار بمدينة كوباني اجتماعاً موسعاً ضمن سلسلة الاجتماعات التي أطلقها المجلس في الإقليم بغية الاستماع لمطالب الأهالي وإيجاد الحلول لها.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأروح الشهداء، وبعدها ناقش نائب الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات، نهاد أحمد، مع الحضور أوضاع المنطقة والمتطلبات التي تحتاجها والعوائق التي تواجههم.

وأشار نهاد أحمد في نقاشه مع الحضور إلى أن "ما تمر به المنطقة هو نتيجة التدخلات الخارجية عبر مخبريها، وما جرى في مدينة منبج مؤخراً كان للنظام السوري ودولة الاحتلال التركي يد فيها، وحاولوا إشعال الفتنة بين مكونات المنطقة لكن تخطيناها بحكمة شعبنا وتكاتفهم".

وأضاف نهاد أحمد "هناك جهود كبيرة لفتح معبر تل كوجر لكن دائماً تصطدم هذه المحاولات بمصلحة بعض الدول التي لا يرضيها الأمن والأمان في مناطقنا".

وتم نقاش الوضع الذي تمر به المنطقة وبالتحديد الوضع الاقتصادي وخاصة بعد مرور أكثر من 10 أعوام على بدء الأزمة السورية.

وفي نهاية الاجتماع تعاهد الجميع بالعمل معاً للوقوف في وجه العوائق التي تواجه الأهالي والإدارة الذاتية معاً.

(ن ك/ج)

ANHA