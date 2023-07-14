كوباني.. مجلس عوائل الشهداء  يستذكر شهداء مقاومة 14 تموز

وجاءت مراسم الاستذكار خلال اجتماع عقده مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات بمركز باقي خدو للثقافة الفن بمدينة كوباني، الذي زينت صالته بصور القائد عبد الله أوجلان وصور شهداء مقاومة 14 تموز، وحضره أهالي المدينة وأعضاء من مؤسسات الإدارة الذاتية وشخصيات من الأحزاب السياسية في إقليم الفرات، بالإضافة لأسر الشهداء في مقاطعة كوباني.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت استذكاراَ لأرواح الشهداء، تلاها إشعال الشموع قرب صور شهداء مقاومة 14 تموز، ليبدأ بعدها عرض سنفزيون عن مقاومة 14 تموز تضمن حديثاً للقائد عبد الله أوجلان حول شهداء المقاومة ودورهم في بدء ثورة الحرية، وإعلان ولادة الشعوب الطامحة للحرية بعد عصور من الدمار.

لتنتهي بعدها مراسم الاستذكار على وقع الهتافات الثورية، "المقاومة هي الحياة".

(ن ك)

ANHA