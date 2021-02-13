كوباني.. مجلس عوائل الشهداء يناشد العالم كفّ الغزو التركي على كردستان

ارتفعت وتيرة الرفض الشعبي في الفترة الأخيرة في الشارع الكردي لما تقوم به دولة الاحتلال التركي بين الحين والآخر من تنظيم حملات جوية وبرية على المدن الكردية في شتى أجزاء كردستان، لا سيما ما يجري الآن في غاري بعد فشل الاحتلال من الدخول إلى حفتانين ضمن حملة مشابهة شنتها طائرات الاحتلال التركي على حفتانين في وقت سابق.

وفي هذا السياق، ألقى مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات بيانًا باللغتين الكردية والعربية، قرأته باللغة العربية الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات ـ عائشة أفندي ـ وباللغة الكردية عضوة المجلس روناهي حجو.

وجاء في البيان:

بتاريخ 10-2-2021 بدأت قوات الاحتلال التركي وبمساعدة بيشمركة عائلة البرزاني وبإسناد من طائرات الاحتلال التركي القيام بعملية إنزال جوي وهجوم بري على منطقة غاري جنوب كردستان، والغاية هي محاربة قوات الدفاع الشعبية HPG واحتلال المنطقة.

مؤسف ما نراه من عائلة البرزاني، وليس هذا بالشيء الغريب فهذه عادتها، الخيانة أصبحت جزءًا أساسيًّا من نضال عائلة البرزاني ضد الشعب الكردي على مر التاريخ عندما نتعرض للهجمات من قبل أعدائنا.

لا نتأسف من الأعداء، فهم أعداؤنا ولا يتقبلون فكرة وجود شعب كردي على وجه الأرض، ولكن عندما تكون الهجمة من أبناء جلدتنا فهذا يؤسفنا.

في التاريخ والثورات والمعاهدات، كانت هناك خيانات عديدة ولكن من الآن فصاعدًا الشعب الكردي أصبح على قدر كبير من الوعي، وفلسفة القائد أوجلان في أجزاء كردستان الأربعة جعلتنا يدًا واحدة وإرادة واحدة.

لذلك الإرادة الحرة وإرادة الثورة الصحيحة سوف تنتصر على خط الخيانة، ولا مكان لعائلة تخدم أعداء الشعب الكردي في كردستان، وقد تبين هذا لنا ولشعوب العالم في كوباني وعفرين وشيلادزي وحفتانين وزاب.

لذلك نناشد نحن أمهات الشهداء والمقاتلين الثوار جميع الجهات والشعوب الحرة كما نناشد شعبنا في جنوب كردستان أن الانتفاض في وجه خط الخيانة وأعداء كردستان، وعليكم أن تعلموا جيدًا أن المقاتلين في جبال غاري هم أبناؤنا وأبناء مهابات وآمد وهولير وقامشلو وكوباني، وهم يقاتلون فداء لكردستان.

إن كانت هجمة اليوم تستهدف أبناء الكريلا فاعلم جيدًا أنه غدًا سيتم استهداف المنازل في كركوك والسليمانية وهولير، كما تم استهدافها مرات سابقة والغاية والأسباب الجوهرية هي القضاء على الشعب الكردي وإرادته الحرة.

من كوباني موطن الشهداء نناشد جميع الدول في الشرق الأوسط وضع حد لهمجية دولة الاحتلال التركية بحق الشعب الكردي في كردستان.

قوات الكريلا قاتلوا من أجل العالم أجمع للقضاء على داعش في شنكال وكوباني والعديد من المدن التي تعرضت للهجمات من قبل داعش لذلك الكل مدين لقوات الكريلا.

مؤسف ما نراه من الصمت الدولي تجاه دولة الاحتلال التركية وما يتعرض له الشعب الكردي من هجمات تركية في أجزاء كردستان، وخاصة في هذه الظروف التي يمر فيها الشعب الكردي في كردستان.

على عائلة البرزاني التحلي بروح الوطنية والابتعاد عن خط الخيانة وخدمة أعداء الشعب الكردي، وكما انتصرنا في كوباني وحفتانين، فسنرفع راية النصر على قمم جبال غاري والاحتلال إلى الزوال، وفي المكان الذي توجد فيه المقاومة لن يكون هناك وجود لخط الخيانة.

(س ع/ج)

ANHA