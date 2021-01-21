كوباني.. مجلس عوائل الشهداء يجمع التواقيع لإخراج الاحتلال التركي من الأراضي السورية

وبدأ مجلس عوائل الشهداء اليوم بحملة جمع التواقيع ضد الاحتلال بعدما كان المجلس قد أعلن عنها، يوم أمس، بعد بيان لمجلس مقاطعة كوباني في الذكرى السنوية الثالثة لبدء الهجمات التركية على عفرين.

ووضع أعضاء مجلس عوائل الشهداء طاولة في ساحة المرأة الحرة بمدينة كوباني ليتجمع الأهالي حولها، ويوقعوا على عرائض من المقرر إرسالها لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، كدليل على رفض الأهالي في مناطق الشمال السوري للاحتلال التركي على مناطقهم والمطالبة بخروجه من أراضيهم.

هذا وستستمر الحملة لأيام عدة، ومن المقرر أن تشمل قرى كوباني أيضًا ليتسنى للأهالي من كل النواحي والقرى المشاركة فيها.

(م ع/ج)

ANHA