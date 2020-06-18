كوباني... مديرية التموين تطلق حملة لضبط الأسواق

خرجت فرق عدة تابعة لمديرية التموين في إقليم الفرات إلى أسواق مدينة كوباني في إطار حملة أطلقتها المديرية لضبط الأسواق في المدينة.

وجاءت هذه الحملة بعد الاستياء الشعبي الواسع من قبل الأهالي والشكاوى التي رفعوها لمديرية التموين في المنطقة، وذلك بسبب التلاعب الحاصل في الأسعار بين المحال التجارية, واحتكار بعض أصحاب المحال بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها المنطقة بشكل العام.

ويشارك في الحملة أعضاء لجان التموين في البلدات المحيطة بمدينة كوباني أيضًا.

وخلال حملة اليوم ضبطت فرق المديرية كميات من المواد الغذائية منتهية الصالحية لإتلافها، وجرى مخالفة أصحاب تلك المحال بهدف عدم تكرار المخالفات والالتزام بقرارات المديرية.

هذا وستستمر الحملة لعدة أيام على التوالي، حتى تشمل الجولات جميع المحال التجارية في المدينة في محاولة لضبط أسعار الأسواق وسلامة البضائع المتداولة.

(س ع - ع م/ج)

ANHA