كوباني.. خيمة اعتصام للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان

وزُينت ساحة الشهيد عكيد التي نصبت فيها خيمة الاعتصام, بصور القائد أوجلان، وزار الخيمة في يومها الأول وفد ناحية شيران وناحية الجلبية التابعتين لمقاطعة كوباني.

وبدأت فعالية الاعتصام بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعدها ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بإقليم الفرات, ماجدة حسون، كلمة قالت فيها: "يوماً بعد يوم تزداد العزلة على القائد أوجلان، وكل هذا لمنع فكره من الوصول إلى الشعب الذي ينظم نفسه في ظل هذا الفكر، ولأنهم يعلمون جيداً أن فكر القائد مفتاح الحل لأزمات الشرق الأوسط لذا يحاولون حصار فكره الحر بشتى السبل".

وأضافت "حان وقت الحرية، وقت رفع العزلة المفروضة على قائدنا، ووقت إفشال المؤامرات التي تحاك ضدنا بتجديد العزلة عليه؛ لأنهم من جديد يحاولون كسر إرادة الشعوب".

وبعد الانتهاء من الكلمة الافتتاحية، أدلت حركة المرأة الشابة في إقليم الفرات ببيان إلى الرأي العام، قرأته العضوة في الحركة هيفاء أحمد، منددة فيه بتجديد العزلة المفروضة على القائد أوجلان.

وندد البيان بصمت الدول حيال هذه العزلة التي تفرضها دولة الاحتلال التركي، وطالبها بتحمّل مسؤولياتها تجاه ما يحصل للقائد، وخاصة منذ مدة طويلة والوضع الصحي للقائد مجهول.

وأشار البيان إلى "مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في المؤامرة التي تحيكها دولة الاحتلال التركي ضد الشعب الكردي، والذي أصبح ينفذ مخططات دولة الاحتلال بشكل علني في الفترة الأخيرة".

وناشد البيان شعوب المنطقة النزول إلى الساحات لرفع العزلة المفروضة على القائد، والتي هدفها الأول كسر إرادة شعوب المنطقة الطامحة للحرية والتخلص من الظلم والاستبداد".

وتستمر فعاليات خيمة الاعتصام لغاية الـ 21 من الشهر الجاري، إذ تبدأ فعالياتها من الساعة 10 صباحاً، ولغاية الـ3 عصراً، بتوافد مجالس النواحي والبلدات التابعين لمقاطعة كوباني للتضامن مع المعتصمين في الخيمة، من المقرر أن يزور الخيمة غداً وفد ناحيتي قناية وصرين.

(ن ك/ج)

ANHA