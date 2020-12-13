أحيا العشرات من أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية وعدد من الأهالي في مقاطعة كوباني الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد الشهيدة ساريا أوزكور، وذلك في ساحة المرأة الحرة بمدينة كوباني.

والشهيدة ساريا أوزكور (سيبل بولوت) من مدينة ديرسم شمال كردستان، كانت مقاتلة في صفوف وحدات حماية المرأة، واستُشهدت في معركة كوباني ضد مرتزقة داعش في مثل هذا اليوم عام 2014.

وتكريمًا لتضحياتها، أُطلق اسم "الشهيدة ساريا أوزكور" على شارع 48 المعروف في مدينة كوباني، لاستشهادها في ذلك الشارع أثناء مقاومة هجمات داعش على كوباني.

وحمل المشاركون أعلام الحزب الشيوعي الثوري في روج آفا وصور الشهيدة ساريا أوزكور ولافتات مكتوب عليها "بريادة المرأة سنهزم المحتلين".

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، استذكارًا لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة باسم مؤسسة اتحاد الشعوب ومساندتها ألقتها عضوة المؤسسة نشتمان إبراهيم قالت فيها "المحاربون الأمميون توجهوا إلى ساحة المقاومة كوباني وأبدوا مقاومة بطولية في سبيل تحرير كوباني ليس فقط من أجل كوباني بل من أجل الإنسانية جمعاء".

وأوضحت نشتمان أن الشهيدة ساريا المرأة الشيوعية تحمي فكر حرية المرأة، وقد حاربت ضد الذهنية الذكورية المتسلطة على المرأة التي كان مرتزقة داعش يحمونها وينشرونها لتصبح أول شهيدة لـ MLKP في روج آفا.

وبعدها ألقى الإداري في مؤسسة عوائل الشهداء عارف بالي كلمة أشار من خلالها إلى التضحية التي قدمتها الشهيدة ساريا وجميع شهداء مقاومة كوباني الذين حاربوا من أجل الإنسانية.

وقال إنه "بدماء الشهيدة ساريا تم تحرير هذه النقطة التي سميت باسمها بعد تحريرها، وفيما بعد تحولت الموازين ليتمكن المقاتلون من وحدات حماية الشعب والمرأة من تحرير مدينة كوباني بأكملها وهزيمة داعش".

وأكد بالي في ختام كلمته بالسير على نهج الشهداء وتحقيق حلمهم.

وبعد ذلك ألقى عضو اتحاد مثقفي كوباني محمد عبدو مسي المعروف باسم "حمي كوباني" قصيدة شعرية أشار من خلالها إلى الروح الفدائية التي تحلت بها الشهيدة ساريا ورفاقها الذين حرروا كوباني وكافة المناطق في الشمال السوري من براثن داعش.

واختتمت الفعالية بترديد شعارات تمجد الشهادة والشهداء وتحيي مقاومة المرأة الحرة وثورة المرأة في روج آفا.

(م-ع/ج)

ANHA