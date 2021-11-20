كوباني.. حركة الشبيبة الثورية تستذكر شهداء قصف الطائرات المسيّرة التركية

ويأتي المعرض استذكاراً لشهداء القصف التركي بالطائرات المسيّرة، إذ استشهد منذ أواسط عام 2020 المنصرم وحتى اليوم 17 شهيداً، من مدنيين وعسكريين جراء قصف المسيّرات في مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا.

ونُظّم المعرض في صالة مركز الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات بمدينة كوباني, بحضور العشرات من الشبيبة وذوي الشهداء.

وبدأ المعرض بوقوف المشاركين دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاه كلمة الإداري في شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات, مصطفى صديق, الذي قال إن "الدولة التركية توجهت لاستهداف المدنيين عبر طائراتها المسيّرة بعد فشلها في معاركها ضد قوات الكريلا".

وأضاف مصطفى: "مهما فعلت الدولة التركية لن تستطيع كسر إرادة شعب المنطقة، وبشكل خاص شبانها؛ لأنهم من بدؤوا بالثورة كما يقول القائد أوجلان، وهم من سينتصرون".

وأكد مصطفى على مواصلة النضال ضد الاحتلال التركي وقال إن "شعب المنطقة لا يهاب المسيّرات التركية والحرب الخاصة التي تشن ضدهم، ولكنهم عازمون على النضال حتى تحقيق النصر".

واختتم مصطفى كلمته بالتأكيد على السير على نهج الشهداء ونهج القائد عبد الله أوجلان والانتقام لأجل كافة شهداء الحرية.

وبعدها، ألقى والد الشهيد فراس مزي الذي استشهد بقصف طائرة مسيّرة, إبراهيم مزي, كلمة أكد فيها مواصلة النضال والسير على فكر وفلسفة القائد أوجلان، وتقديم المزيد من التضحية في سبيل نيل حرية الشعب الكردي في كافة مناطق كردستان.

وقال إبراهيم مزي إن "ثمن الحرية باهظ للغاية, فنحن نقدم فلذات أكبادنا في سبيلها ونحن مستعدون لتقديم المزيد لتحقيق النصر، وأن الشعب الكردي يثق بنضال شبابه".

ومن ثم، توجه الحضور لرؤية اللوحات المعروضة في الصالة، وقبل اختتام المعرض قدمت حركة الشبيبة الثورية صور الشهداء كهدية استذكار لذويهم.

يشار إلى أن الطيران المسيّر التابع للاحتلال التركي تسبب باستشهاد 5 أشخاص خلال تشرين الأول المنصرم في مدينة كوباني.

(م ع/ج)

ANHA