كوباني.. غداً انطلاق مسيرة الكرامة ضد الاحتلال التركي

وتنطلق في تمام الساعة 10.00 من صباح يوم غد، مسيرة الكرامة من ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني، تحت شعار "مسيرة الكرامة ضد الاحتلال التركي" يشارك فيها أهالي إقليم الفرات للتعبير عن رفضهم لسياسة دولة الاحتلال التركي تجاه المنطقة.

وحول هذه المسيرة وأهدافها قالت عضوة اللجنة التحضيرية ماجدة حسون: "إنّ مسيرة الكرامة ستنطلق غداً في مدينة كوباني تحت عنوان "مسيرة الكرامة ضد الاحتلال التركي"، ونتمنى من الجميع المشاركة في المسيرة لأنّها مسيرة الكرامة التي ستعبر عن إرادة الشعوب الحرة في المنطقة".

وأضافت ماجدة حسون بأن "الهدف من هذه المسيرة هو إرسال رسالة لدولة الاحتلال التركي بأن شعوب المنطقة لم تستسلم، وما زالت تقاوم، وبوسعها أن تقف بوجه الممارسات التركية بحق شعب المنطقة".

وتابعت ماجدة بأن هذه هي بداية انطلاقة الفعاليات في هذا الشهر "كما تعلمون شهر حزيران هو شهر المجازر بالنسبة لشعب المنطقة وبالتحديد لأهالي مدينة كوباني الذي يحمل لهم هذا الشهر ذكريات مؤلمة، كمجزرة حلنج التي ارتكبها طيران الاحتلال التركي وراح ضحيتها 3 مناضلات شهداء، ومجزرة 25 حزيران المعروفة بمجزرة كوباني التي ارتكبتها مرتزقة داعش، والتي وقع ضحيتها أكثر من 250 شهيداً".

وناشدت ماجدة حسون في ختام حديثها شعب المنطقة بالخروج للساحات "وبالتحديد كافة مكونات الشعب في إقليم الفرات أن يخرج غداً وينضم لمسيرة الكرامة، ليثبت لدولة الاحتلال التركي بأنه ما زال صاحب الإرادة الحرة، ولن يخيفه صوت القصف المدفعي ولا الطيران الحربي".

(ن ك/ك)

ANHA