كوباني.. في مبادرة هي الأولى من نوعها مواطن يوزّع الكمامات

و شرع المواطن صالح حمو، من أهالي مدينة كوباني، في توزيع الكمامات الطبية على الأسر في الأحياء الجنوبية من المدينة، تلك التي تعاني من أحوال مادية صعبة تمنعها من اتخاذ التدابير الوقائية من فيروس كورونا الذي انتشر على نحو واسع في العالم.

وتعدّ مبادرة صالح الأولى من نوعها في مدينة كوباني، وقد تفتح الباب أمام مبادرات خيرية أخرى من هذا النوع، في الوقت الذي شهدت فيه مدن شمال وشرق سوريا مبادرات خيرية عدة.

وشدد صالح أثناء قيامه بالتوزيع على ضرورة أن يفعل كل المقتدرين مثلما فعل هو "لأن العمل الخيري واجب على الجميع ".

هذا وتعدّ الكمامات الطبية إحدى سبل الوقاية من فيروس كورونا، إذ تمنع استنشاق الفيروس من الهواء سواء عبر الأنف أو الفم.

ومع انتشار الفيروس في الدول المجاورة، ارتفع سعر الكمامات أضعافا في سوريا، وهو ما فاق قدرة أسرٍ كثيرة على شرائها.

(س ع/ج)

ANHA