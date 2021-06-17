كوباني.. في اليوم الثاني من المهرجان الرياضي الأول فعاليات مستمرّة وعروض متنوّعة

وانطلقت فعاليات المهرجان يوم أمس، تحت شعار "هلمّوا لحرب الحرية" في ساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني، وسط مشاركة واسعة من الرياضيين في مقاطعة كوباني.

فعاليات اليوم الثاني بدأت بلعبة الشطرنج تلتها مسابقة جري للسيدات والشباب المشاركين في المهرجان.

أما عروض التايكواندو فكانت لها نكهة خاصة للحضور الذين تفاعلوا بشدة مع الرياضيين الصغار، ثم جاءت الخيول لتكمل عرضها في المهرجان برقصها مع الموسيقى.

ومن المقرّر أن تنتهي فعاليات المهرجان الرياضي الأول لهيئة الشباب والرياضة الليلة في الساعة الـ 10 مساءً.

(ن ك/إ)

ANHA