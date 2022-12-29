كوباني.. فعاليات تنديداً باستخدام الأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع

وبدأت سلسلة الفعاليات بنصب "خيمة التنديد باستخدام الأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع " في ناحية القناية من قبل اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، حيث توافد إليها المئات من أهالي الريف الغربي لمدينة كوباني، عبروا عن تضامنهم مع قوات الكريلا في حربهم الوجودية للدفاع عن الإنسانية أمام الآلة الغاشمة لدولة الاحتلال التركي.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة للناطقة باسم المرأة الشابة في إقليم الفرات فريال تمي التي نددت بالصمت الدولي، واعتبرته جريمة بحق الإنسانية وبحق من يدافعون عن وجود الإنسان.

وقالت فريال تمي: "اليوم مرة أخرى تثبت دولة الاحتلال التركي وحشيتها وتكشف عن سجلها الدموي بحق الشعوب المضطهدة، فتقصف مواقع الكريلا في مناطق الدفاع المشروع بالسلاح الكيماوي المحرم دولياً، وهذا إن دل على شيء يدل على يأسها بعد الهزائم التي تلقتها على يد قوات الكريلا".

ونددت فريال بصمت المنظمات التي تدعي أنها إنسانية، وكذلك الدول التي تدعي أنها ديمقراطية قائلة: "مرة أخرى الازدواجية الدولية في التعامل مع الشعوب المضطهدة تخرج للعلن، فاليوم جبال كردستان تقصف بالسلاح الكيماوي وكل العالم يلتزم الصمت، وهذه جريمة بحق الإنسانية جمعاء".

واستمرت فعالية "خيمة التنديد باستخدام الأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع" بتوافد الأهالي إليها، لتنتهي عصر اليوم بتأكيد الأهالي على الوقوف مع الكريلا، وسط ترديدهم لشعار "المقاومة هي الحياة".

سننتقم لكل الشهداء ونهزم دولة الاحتلال

ومن جانبها ألقت حركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات ببيان للرأي العام، نددت من خلاله باستخدام السلاح الكيماوي ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع.

وألقي البيان أمام مقر مجلس ناحية طاشلوك شرق مدينة كوباني من قبل العضوة في حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات آهين عطو.

وأشار البيان إلى أنه "وبعد كسر شوكة دولة الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، تلجأ إلى استخدام السلاح الكيماوي ضد قوات الكريلا لتغسل به ماء وجهها".

وأكد البيان: "دولة الاحتلال التركي هدفها الأول والأخير هو القضاء على الشعوب الأصيلة في المنطقة، ولتحقيق مخططها هذا عليها الانتصار في حربها في مناطق الدفاع المشروع، ولهذا تضع كل ثقلها هناك".

وتعهد الشبيبة في ختام بيانهم بالانتقام لكل الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

(ن ك)

ANHA