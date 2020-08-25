كوباني... دعمًا للاكتفاء الذاتي افتتاح معامل صغيرة لسد الحاجات المحلية

بعد تردي الأوضاع الاقتصادية في سوريا وما شهدته الأسواق من غلاء الأسعار، إضافة إلى ما جاء به تطبيق قانون قيصر للعقوبات من عواقب على سوريا، برزت إلى الواجهة أهمية تعزيز الإنتاج المحلي من مختلف المواد التي تحتاجها المنطقة.

وتأتي أهمية الإنتاج المحلي لدوره في تأمين احتياجات ومستلزمات المنطقة بأسعار مناسبة ومختلفة عن أسعار المواد المستوردة التي تكون باهظة الثمن حاليًّا، وخاصة مع ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية.

كما أن الإنتاج المحلي يساهم في توفير فرص عمل، وبالتالي تأمين مصادر دخل للأسر وخفض نسبة البطالة.

وعلى الرغم من أن حركة الإنتاج المحلي ما تزال في مستويات ضعيفة في مناطق شمال وشرق سوريا، إلا أن بعض المبادرات الشخصية من أبناء المنطقة تظهر أن هناك أرضية مناسبة للتشجيع على تعزيز هذا الأمر.

وفي كوباني توجد عدة معامل، كان آخرها معمل لصناعة عدة أنواع من المواد الغذائية، افتتحته الإدارة الذاتية قبل أشهر ويساهم في مد المنطقة بقسم من حاجاتها.

كما عمل المواطن حجي ويسو على فتح معمل صغير لصناعة المنظفات اليومية بمساعدة أحد الخبراء الكيميائيين، إذ يساعد معمله على تأمين قسم من حاجة المنطقة من المنظفات.

معمل حجي ويسو للمنظفات ليس الوحيد على مستوى المنطقة، لكنه أحد المعامل التي توفر للمنطقة محليًّا حاجتها من المنظفات.

ويقوم حجي ويسو وشريكه باستخراج 100 كيلو من "معجون الجلي" المنزلي من النوع "البلوري في الأسبوع.

يقول ويسو: إن فكرة المعمل جاءته كإحدى السبل لتأمين احتياجاته المادية، وهو في ذات الوقت سيؤمن للمنطقة قسمًا مما تحتاجه من منظفات، إذ يوزع ويسو إنتاج معمله على محال البيع في مدينة كوباني.

وأخذ ويسو الاستشارة من أحد الخبراء الكيميائيين من مدينة منبج في افتتاح المعمل الذي ما يزال يعمل تحت إشراف الخبير.

ويسعى حجي ويسو إلى توسيع المعمل مستقبلًا ليكون قادرًا على إنتاج مختلف أنواع المنظفات، وزيادة عدد الأيدي العاملة داخله.

(ج)

ANHA