كوباني.. بلديات الشعب تستمر في أعمالها الخدمية رغم وجود بعض العوائق

وبدأت بلديات الشعب في مقاطعة كوباني أعمالها الخدمية لهذا العام في بداية شهر أيار/ مايو المنصرم، وإلى الآن أنجزت العديد من مشاريعها وبعضها ما يزال قيد الإنجاز.

ومن أهم الأعمال التي أنجزتها البلديات هي تمديد الطرق في المقاطعة بالحجر المكسر بمساحة 45 كم، وكان من نصيب بلدية القناية غرب مدينة كوباني 17 كيلو متراً، وبلدية صرين 6 كيلو مترات، وبلدية كوباني بمساحة 23 كيلو متراً، وكذلك تغطية الطرق بمساحة 39 كيلو متراً بقايا الوديان.

وبدورها أنتجت شركة الفرات للإسفلت كمية 11 طناً من الإسفلت، وأما عن تزفيت الطرق؛ فإلى الآن تم تزفيت مساحة 5 كيلو مترات في المقاطعة.

وتوقفت في الفترة الحالية الأعمال الخدمية الخاصة بتزفيت الطرق داخل مدينة كوباني بعد طلب لجنة البلديات في شمال وشرق سوريا من بلدية الشعب في مقاطعة كوباني لأسباب فنية تتعلق بجودة الإسفلت.

الرئيس المشترك للجنة البلديات في مقاطعة كوباني حجي أحمد قال لوكالتنا إن "السبب في تأخر تزفيت الطرق داخل مدينة كوباني هذا العام يعود إلى افتتاح مصفاة خاصة للإسفلت في الحسكة، وإنتاجها للنوع الممتاز من الإسفلت وهذا ما دعا لجنة البلديات في شمال وشرق سوريا إلى إيقاف تزفيت الطرق داخل المدينة، لترسل لنا النوع الممتاز من الإسفلت قريباً".

وعن تأخر بعض المشاريع الأخرى قال حجي أحمد إن "بعض المشاريع تأخرت بسبب ظهور بعض العوائق أمامهم هذا العام، ومنها التأخر في تخصيص الميزانية لهم هذا العام".

أما عن الترقيعات فأنجزت لجنة البلديات ترقيع طريق كوباني حلب إلى دوار مفرق صرين، بطول يزيد عن 30 كيلو متراً، وكذلك رقّعت الطرق الموجودة داخل مدينة كوباني، وحالياً ترقّع طريق كوباني- قرية ميناس.

العمل على توفير مياه الشرب للمقاطعة

وفيما يتعلق بمشاريع المياه للمقاطعة تقوم لجنة البلديات حالياً بإنجاز مشروع ضخم لمياه الشرب لتغطية احتياجات المدينة وريفها بمياه الشرب، وسيكون هذا المشروع في الخدمة في بداية شهر أيلول المقبل من هذا العام، حسب ما صرحت به لجنة البلديات لوكالتنا.

وبدأت لجنة البلديات منذ شهر أيار/ مايو، بأولى خطوات مشروع مياه الشرب على ضفاف نهر الفرات بحفر آبار ارتشاحية في النقطة الصفر من النهر لسحب المياه منها، وتمديد خط كهربائي خاص من ناحية صرين إلى ناحية الشيوخ لإمداد مضخات المياه بالكهرباء.

وفي ناحية صرين تقوم لجنة البلديات بحفر بئر على ضفاف نهر الفرات لتغطية الناحية بالمياه بعد خفض منسوب نهر الفرات ومواجهة الأهالي للعطش، وهذا البئر سيستفيد منه كل سكان صرين وسيكون في الخدمة في الشهر التاسع أيضاً.

وتعمل لجنة البلديات على شراء صهاريج المياه لتمديد القرى التي لا تصلها المياه، كالقرى التابعة لبلدية الرمالة والتي يبلغ عددها 28 قرية.

(ج)

ANHA