كوباني.. استذكار شهداء مجزرة برسوس

وحضر العشرات من أهالي مدينة كوباني وأعضاء المؤسسات المدنية إلى مركز باقي خدو للثقافة والفن للمشاركة في مراسم استذكار شهداء مجزرة برسوس، وذلك بدعوة من الحركة الشيوعية الثورية وحركة المرأة الشيوعية الثورية في إقليم الفرات.

المراسم نظمت اليوم لاستذكار 33 شهيداً وشهيدة استشهدوا في الـ 20 من تموز/ يوليو عام 2015، نتيجة تفجير إرهابي استهدف تجمعاً لهم في مركز آمارا الثقافي بناحية برسوس التابعة لولاية رها شمال كردستان.

التفجير الإرهابي وقع أثناء قيام الشبيبة باستعدادات للعبور إلى مدينة كوباني التي كانت قد خرجت حديثاً من الحرب ضد داعش، وكان الشبان والشابات يحملون بجعبتهم هدايا لأطفال كوباني.

وبدأت مراسم استذكار الشهداء بالوقوف دقيقة صمت، وبعدها عرض سنفزيون خاص لصور الشهداء، تلتها كلمة للعضو في الحركة الشيوعية الثورية أردال جبو، قال فيها إن "العام 2015 كان عاماً فاصلاً في كشف مخططات دولة الاحتلال التي تسعى إلى القضاء على الأصوات المطالبة بالحرية".

وأضاف أردال جبو "ثورة روج آفا كانت الباب لفتح الطريق أمام الشعوب المضطهدة لتثور وترفع صوتها في وجه الظلم الممارس عليها، وكانت بشرى عظيمة لشعوب المنطقة للتخلص من الفكر الشوفيني، وهذا ما أزعج دولة الاحتلال التركية وأفقدها الصواب".

وأشار جبو "أينما رُفع صوت مطالب بالحرية تحاول دولة الاحتلال التركية أن تقضي عليه، وهدفها واضح وصريح وهو أن تعيش الشعوب في ظلام، ومجزرة برسوس كانت شاهدة على أن دولة الاحتلال اتخذت فكراً جديداً دموياً وبدأت بالمجازر بحق الكرد في باكور كردستان للتخلص منهم".

وانتهت مراسم الاستذكار بعرض غنائي لفرقة بوطان التابعة لمركز باقي خدو للثقافة والفن.

يشار إلى أن مدينة كوباني تشهد كل عامٍ مراسم استذكار لهؤلاء الشهداء، لأنهم استشهدوا وهم يحاولون الوصول إلى مدينة كوباني لتقديم الدعم لها بعد الحرب العنيفة التي شهدتها والمجزرة المروعة التي تعرض لها أبناؤها.

(ن ك/ج)

ANHA