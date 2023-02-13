كوباني.. انطلاق مسيرة راجلة تنديداً بالمؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان

ونظّم الشبيبة في إقليم الفرات مسيرة راجلة، اليوم الإثنين؛ تنديداً بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد أوجلان ومن المقرر أن تقطع المسيرة مسافة 20 كم خلال ثلاثة أيام.

قبل انطلاق المسيرة، ألقت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة، فريال تمي، كلمة قالت فيها إن: "القائد أوجلان يقاوم منذ 24 عاماً في السجن ضد ظلم وبطش الأعداء الذين أرادوا إبادة الشعب الكردي في شخص القائد". مؤكدة أن "وجود القائد يعني وجود المجتمع".

وأوضحت أن "الهدف من هذه المسيرة؛ المطالبة بتحقيق الحرية الجسدية للقائد لأن حريته حريتنا".

ثم انطلقت المسيرة الراجلة من قرية روفي جنوبي مدينة كوباني وسط رفع الشبيبة يافطة كتب عليها شعار "بالروح الفدائية للشبيبة سنضمن حرية القائد"، كما ارتدى المشاركون سترات كتب عليها "الشبيبة فدائيو القائد آبو"، صوب مركز بلدة تل غزال التي من المقرر أن يقضوا فيها ليلتهم، وفي صباح اليوم التالي سيتجهون صوب مركز ناحية شيران وقضاء ليلة هناك، ثم الانطلاق صبيحة اليوم التالي، 15 شباط، صوب مدينة كوباني للمشاركة في المسيرة المركزية التي ستنطلق في المدينة؛ تنديداً بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان.

وتندرج هذه الفعالية ضمن سياق سلسلة من الفعاليات تشهدها شمال وشرق سوريا ومن ضمنها كوباني، تزامناً مع اقتراب حلول ذكرى المؤامرة الدولية التي طالت القائد أوجلان، والتي بدأت فصولها بخروج القائد من سوريا، 9 تشرين الأول عام 1998، ثم اعتقاله في العاصمة الكينية، نيروبي 15 شباط العام 1999.

(ج م/د)

ANHA