كوباني.. انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي الأول لهيئة الشباب والرياضة

وانطلقت فعالية المهرجان الرياضي الذي نظمته هيئة الشباب والرياضة، وحمل شعار "هلموا لحرب الحرية" في ساحة الشهيد العكيد في مدينة كوباني.

وبدأت فعاليات المهرجان بالوقوف دقيقة صمت وبعدها ألقت الرئيسة المشترك لهيئة الشباب والرياضة خوناف خليل التي قالت بأن " إقامة مهرجان في هذا الوقت الذي يشن فيه العدو علينا حرباً شرسة الهدف منه هو نوع من الفعاليات التي تؤكد إصرارنا على الصمود ودعم مقاومة قوات الكريلا بوجه الاحتلال التركي، بالإضافة لدعم وتشجيع الرياضة والرياضيين".

وتابعت بأن "ونؤكد بأنه مثلما انهزم الجيش التركي في غاري سينكسر في حربه الحالية، وكذلك ندين موقف حزب الديمقراطي الكردستاني الذي يحاول خوض حرب ضد الكرد".

وبعدها تخلل المهرجان برقصة للكريلا، ومسابقة شد الحبل، ومسابقة النط من الكيس، ولعبة البيض والملعقة، وبعض الألعاب التي يلعبها الكريلا في الجبال.

وفي تصريح خاص لوكالتنا قال الرئيس المشترك لهيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات بوزان بركل بأن "مهرجاننا هذا هو لدعم مقاومة الكريلا أبطال جبال كردستان، وكذلك هو تعبير عن غضبنا نحن الشبيبة حيال أفعال حزب الديمقراطي الكردستاني الذي وضع يده في يد دولة الاحتلال، ونؤكد بأن وقوفه هذا مع دولة الاحتلال هو تحقيق لأهداف أعدائنا الذين يحاولون خلق الفتن بين الكرد".

وسيستمر المهرجان ليومين في تقديم عروضه في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني.

(ن ك)

ANHA