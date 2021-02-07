كوباني.. المئات من الأهالي يطالبون برفع العزلة عن أوجلان

وانطلقت المظاهرة من أمام مبنى مجلس ناحية القناية وصولًا إلى دوار قرية دكرمان غرب مدينة كوباني وسط ترديد المشاركين شعار "لا حياة بدون القائد" وشعارات تندد بالمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان وتحي مقاومة الشعب في وجه الاحتلال التركي.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "يجب تقديم تقرير فوري حول وضع القائد آبو"، "لن تستطيعوا حجب شمسنا".

وبعد الوصول إلى دوار قرية دكرمان وقف المشاركون دقيقة صمت استذكارًا لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة كوباني، سلافا علي، التي استنكرت من خلالها الدول التي شاركت في المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان.

وقالت سلافا إنه "بفضل فكر وفلسفة القائد قامت الثورة في شمال وشرق سوريا، ويعيش شعب الشمال السوري بحرية ويدير نفسه في مناطقه تحت ظل الإدارة الذاتية".

وبعدها ألقى عضو إدارة هيئة الانضباط العامة لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح نوح، كلمة قال فيها "مهما حاولت الدولة التركية، لن تستطيع حجب شمس الكرد والشعوب التواقة إلى الحرية المتمثلة بفكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان، ولن تبقى تحت ظلم واستبداد الأنظمة الفاشية كالنظام التركي".

وأشار نوح إلى أن شعب شمال وشرق سوريا سينتصر بالنضال والمقاومة والعزيمة ضد الاحتلال وسياساته الاستبدادية وأنه شعب سائر على نهج فلسفة القائد عبدالله أوجلان حتى الرمق الأخير.

وتأتي هذه المظاهرة ضمن سلسلة فعاليات تنظمها منسقية مؤتمر ستار بالتنسيق مع حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات تحت شعار "لن تستطيعوا حجب شمسنا" بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الـ٢٢ للمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان.

وكان القائد عبدالله أوجلان قد تعرض لمؤامرة دولية شاركت فيها قوى الهيمنة في الحداثة الرأسمالية وأذيالها من الدول القومية في المنطقة التي تطبق سياسات القوى العظمى، إذ بدأت هذه المؤامرة في 9 تشرين الأول عام 1998 بإخراج القائد عبد الله أوجلان من سوريا حتى تم اعتقاله في 15 شباط عام 1999.

(م ع/ج)

ANHA