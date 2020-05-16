كوباني.. البلدية تعمل على مشروع لتمديد شارع المحطة بالحجر الأسود

وفي إطار الأعمال الخدمية التي تعمل عليها، بدأت بلدية الشعب في كوباني قبل أيام بالعمل على مشروع تمديد شارع المحطة وسط المدينة بالحجر الأسود(الأنترلوك)، ليحل محل الإسفلت الذي لم يتناسب مع هذا الشارع، إذ تشقق وتشكلت فيه الحفر عدة مرات، على الرغم من قيام البلدية بصيانته.

ويعد هذا الشارع من أكثر الشوارع حيوية في مدينة كوباني، وكانت الحفر التي تشكلت فيه خلال الشتاء المنصرم محل انتقاد الأهالي وسائقي السيارات الذين كرروا كثيراً مطالبهم لبلدية الشعب من أجل صيانة الشارع.

وبدأ العمال والآليات بالعمل على مرحلتين؛ الأولى تقشير الطريق وتنظيفه ورشه بمادة الحجر الأبيض، ومن ثم تمديد حجارة "الانترلوك" في الشارع البالغ طوله 600 متراً، وبعرض 16 متراً.

هذا وقد جهزت البلدية 30 مطرية على امتداد الشارع، وتعمل على تجهيز 30 أخرى لاحتواء مياه الأمطار خلال فصل الشتاء.

(ع م/ج)

ANHA