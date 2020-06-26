كوباني.. الأمن الداخلي يتلف كميات من نبتة الحشيش والحبوب المخدرة

وصادرت الأجهزة الأمنية على مدى الأشهر الماضية كميات كبيرة من المواد المخدرة في مناطق مختلفة من الإقليم.

وأتلفت المواد اليوم الجمعة، بالقرب من صالة سيران جنوب مدينة كوباني، بحضور إداريين وأعضاء من قوى الأمن، بالتزامن مع "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات" المصادف لـ26 حزيران/يونيو من كل عام.

وتضمنت المواد 61 كيلو غراماً من الحشيش المجفف، 7150 حبة كابتاجون، 30 أبرة ترامادول، 40 حبوب سودفيس، 70 حبوب مخدرة من أنواع مختلفة، 100 غرام حشيش بودرة، و150 غرام بودرة هروين.

"المواد المخدرة تأتي من خارج الحدود لعدة أهداف"

صالح محي الدين مدير قسم مكافحة الجريمة المنظمة في قوى الأمن الداخلي في إقليم الفرات، أكد أن القسم الأكبر من المواد المخدرة، يتم إرساله من الجانب التركي إلى الداخل السوري.

مضيفاً "إنه عملٌ استخباراتي، من الصعب تهريب مثل هذه الكميات من الحشيش والحبوب المخدرة من على الحدود إلا بالتنسيق مع الاستخبارات التركية التي تحقق أرباحًا من هذا العمل، ولكن الأمر الأكثر الخطورة، هو سعي تركيا إلى تحويل المجتمع وخاصة الفئة الشابة هنا، إلى بؤرة لتعاطي هذه المواد، وخلق ظاهرة الانحلال الأخلاقي في المجتمع".

المحاضرات التوعوية

ويقول عضو المجلس الصحي في مقاطعة كوباني علاء الدين كنو عطو إن الهيئة نظمت عددًا من المحاضرات التوعوية، حول المخاطر التي يمكن أن تصيب صحة الفرد في حال تعامله مع المواد المخدرة، في عدد من القرى وبلدات المقاطعة.

فيما أطلقت حركة الشبيبة الثورية خلال عام 2018 سلسلة واسعة من الاجتماعات مع الشبيبة في مناطق مختلفة من الإقليم للتعريف بمخاطر تعاطي الحبوب المخدرة والحشيش.

هيئة الداخلية تطالب الأهالي بأخذ الحيطة والحذر

من جانبه دعا خليل إسماعيل نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الداخلية في الإقليم الأهالي إلى توخي الحذر من انتشار المواد المخدرة، وإبلاغ لقوى الأمن الداخلي عنها فور معرفة أي معلومة عن تلك المواد، مشيراً إلى أن الحشيش والحبوب من الأسلحة التي يستخدمها العدو لتفكيك المجتمع في مناطق شمال وشرق سوريا.

(ز س/ج)

ANHA