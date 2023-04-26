كوباني على موعد مع اسبوعٍ أدبي قريباً

ستكون مدينة كوباني في الـ29 من نيسان/أبريل الجاري على موعد مع "أسبوعٍ أدبي" ينظمه ديوان الأدب في شمال وشرق سوريا، بمشاركة واسعة من مثقفين وأدباء من المنطقة.

وتتضمن الفعالية التي تقام كل سنة في مدينة مختلفة وأقيمت العام الماضي في مدينة قامشلو، ندوات، ومحاضرات حول قضايا الأدب.

آراس حسو عضو ديوان الأدب يقول إن مؤسسة "ديوان الأدب" تعمل بشكل عام على تقييم وقراءة الكتب ودعم الشعراء والكتاب، إضافة إلى تنظيم فعاليات سنوية مثل الاسبوع الأدبي، الذي بدأ العام الماضي في قامشلو وهذا العام سيكون في كوباني".

ويضيف: "فعالية هذا العام تنطلق في 29 نيسان/إبريل وتستمر لغاية 4 أيار/مايو، وستقام تحت اسم "ملايي جزيري".

وأشار آراس حسو إلى أن الهدف من تنظيم الفعالية في كوباني هو دعم وتطوير الفعاليات الأدبية في المدينة والسعي للمساهمة في النهوض بهذا المجال.

وعن المواضيع التي سيناقشها الاسبوع الأدبي، قال آراس حسو بأن الموضوع الأول سيتناول حياة ملايي جزيري، من حيث تأثيره وأشعاره وإضافاته للأدب الكردي".

فيما سيكون الموضوع الثاني هو "النقد الأدبي"، إذ سيتم في هذا المحور تقييم حال النقد الأدبي في المنطقة بعد أعوام عدة من بروز النشاطات والنتاجات الأدبية على نحو واسع.

بينما سيكون الموضوع الثالث هو الرواية وبشكل خاص الرواية الكردية. إلى جانب تنظيم فعاليات لقراءة القصائد الشعرية والقصص ومناقشتها.

وسيتضمن الاسبوع الأدبي حوارات ومحاضرات حول المواضيع التي ذكرت، فيما عبر آراس حسو عن أمله في أن تكون هذه الفعالية غنية من حيث المضمون، وذلك لمشاركة عدد من الأكاديميين الذين لهم باع طويل في هذا المجال، إذ ستشارك شخصيات من مدن كردية مختلفة خارج روج آفا وأيضا من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.

ويعتبر الأسبوع الأدبي فرصة للأدباء والمثقفين والناشطين في مجال الأدب للمناقشة وتبادل الأفكار فيما يخص واقع الأدب والعديد من النقاط بغية تطويرها، وتبادل وجهات النظر.

ولم يكشف ديوان الأدب عن برنامج الاسبوع الأدبي، إذ من المتوقع أن ينشر البرنامج قبل أيام قليلة من انطلاق الفعاليات.

(د)

ANHA