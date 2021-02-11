كوباني.. اختتام فعالية الاعتصام والتحضير لمسيرة راجلة طويلة تبدأ قريباً

وقبل 4 أيام من حلول الـ15 من شباط، الذكرى السنوية الـ22 لاعتقال القائد عبدالله أوجلان، وبعد استمرارها لثلاثة أيام، اختتمت اليوم فعالية خيمة الاعتصام التي كانت قد نصبت في ساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان والعزلة المشددة المفروضة عليه.

وكان القائد عبدالله أوجلان قد تعرض لمؤامرة دولية شاركت فيها قوى الهيمنة في الحداثة الرأسمالية وأذيالها من الدول القومية في المنطقة التي تطبق سياسات القوى العظمى في المنطقة، إذ بدأت هذه المؤامرة في 9 تشرين الأول عام 1998 بإخراج القائد عبد الله أوجلان من سوريا حتى اعتقاله في 15 شباط عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي.

وكانت فعالية الخيمة قد نظمت من قبل حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات واستمرت بتناوب أعضاء كافة المؤسسات والمراكز المدنية في الإقليم لثلاثة أيام.

وتأتي فعالية خيمة الاعتصام هذه ضمن سلسلة فعاليات تقام في إقليم الفرات من قبل حركة الشبيبة الثورية السورية وحزب الاتحاد الديمقراطي و منسقية مؤتمر ستار تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان والعزلة المشددة عليه، وذلك في الذكرى السنوية الـ ٢٢ للمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان.

هذا وستنظم حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات مسيرة راجلة بدءاً من الـ 13 من الشهر الجاري وستستمر لغاية 15 شباط، ستنضم المسيرة الراجلة لحركة الشبيبة لمسيرة عامة ستنظم في مدينة كوباني.

(م ع/ج)

ANHA