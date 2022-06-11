كوباني .. تشييع شهيد ومراسم غيابية لثلاثة آخرين

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاها كلمة عضو الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات أحمد شيخو الذي توجه بالعزاء لذوي الشهداء وقال: "مرة أخرى الاحتلال التركي يريد تهجير شعب المنطقة من مناطقه فكلما ضاق الحال بالاحتلال التركي وازدادت أزماته في الداخل يتوجه إلى المناطق الكردية لشن الهجمات عليها ومحاولة تصدير أزماته إلى الخارج".

وأضاف أحمد شيخو: "طالما يتواجد بين أبناء المنطقة كهؤلاء الشهداء ستفشل أحلام الاحتلال التركي، العدو يريد تخويف شعب المنطقة عبر حربه الخاصة، ولكن على شعبنا أن يكون واعياً لتلك المخططات ولا يهاب تهديداته هذه فكما يقاوم الكريلا في جبال كردستان علينا أن نعد شهداءنا بالسير على خطاهم وتحقيق النصر".

ومن ثم ألقت الإدارية في منسقية مؤتمر ستار في ناحية قنايا سعاد عالدمر كلمة قالت فيها: "يعرفنا العالم بأسره بفضل تضحيات هؤلاء الشهداء. ونحن نستذكر شهداءنا ونعاهد على السير على خطاهم".

وتابعت سعاد قائلة: "يمارس العدو حرباً قذرة ضد شعبنا في كردستان وعلينا أن نكون أصحاب إرادة وعلينا هنا أن نثبت للعالم أجمع كيفية تطبيق حرب الشعب الثورية".

واختتمت سعاد كلمتها بالقول: "نحن كحركة المرأة نقول بأنه كما قاومت المرأة في صفوف الكريلا فإننا كنساء كرديات سنقاوم الأعداء وننتصر عليهم".

وبعد إلقاء الكلمات تم قراءة وثائق الشهداء وهم كل من المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية حسن علي؛ الاسم الحركي (جوان) الذي استشهد جراء حادث، ومقاتلي قوات الدفاع الشعبي بكري درويش؛ الاسم الحركي (دمهات درويش)، نايلة مزي؛ الاسم الحركي (دنيز بوغاز)، ومحمد خليل؛ الاسم الحركي (سيابند افيستا) الذين استشهدوا في مناطق زاب ومتينا أثناء تصديهم لهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

ومن ثم وري جثمان الشهيد حسن علي الثرى وسط الشعارات التي تمجد الشهداء.

(م ع/ك)

ANHA