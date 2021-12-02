كوباني .. مراسم تشييع للشهيد فواز مسلم والإعلان عن استشهاد المقاتل في قوات الكريلا خبات بوزان

وشارك في مراسم تشييع جثمان الشهيد فواز، والإعلان عن استشهاد الشهيد خبات بوزان، المئات من أهالي مقاطعة كوباني وممثلون عن مؤسسات الإدارة الذاتية والمجتمع المدني والقوات العسكرية وبعض الأحزاب الكردية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت, ثم ألقى القيادي في قوات سوريا الديمقراطية في إقليم الفرات، حسين كوجر، وقال: "نعزي شعبنا والقائد عبد الله أوجلان الذي وقف في وجه حرب الإبادة، عندما أسس وأصدقاءه حزب العمال الكردستاني".

وأضاف حسين كوجر: "نستمد قوتنا من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان ومن هؤلاء الشهداء, ويجب على شعبنا أن يتقبل بأن ثمن الحرية هو الدم والشهداء، وسنكون على هذا الطريق حتى تتحقق الحرية الكاملة؛ لأننا لا نخاف ونتسلح بإرادة قوية".

وفي ختام كلمته، قال حسين كوجر: "إذا كان هناك خائنون بيننا فهناك أيضاً الأبطال والوطنيون. نحن نعتمد على أنفسنا وقواتنا وفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان فقط".

ثم ألقت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية القناية، نازة محمد علي، كلمة قالت فيها: "أهداف الشهداء كانت كبيرة جداً, وشبابنا يهرعون إلى محاربة العدو والدفاع عن أرضهم وجلب الحرية لشعبهم, لذا يجب علينا ألا ننساهم وأن نكمل الطريق الذي تركوه وأن نحقق أهدافهم".

وباسم عائلة خبات بوزان، ألقى محمد خضر بجي كلمة قال فيها: "في شخصية هذين الشهيدين نستذكر جميع شهداء الحرية التي لها ثمن باهظ، وهو هؤلاء الشهداء, ونؤكد أننا سائرون على خطا الشهداء لنيل الحرية".

وبدوره، ألقى عثمان مسلم كلمة باسم عائلة فواز مسلم قال فيها: "لولا هؤلاء الشهداء لما كنا هنا اليوم، فهم أساسنا والقائد يقول "بدأنا بالشبيبة وسننتصر بالشبيبة", وحزب العمال الكردستاني يناضل حتى الآن من أجل شعبنا ويجب علينا النضال والمقاومة من أجل نيل حريتنا المسلوبة".

وبعد الانتهاء من الكلمات، قرئت وثيقة استشهاد الشهيد فواز مسلم وخبات بوزان وسلمت لذويهما, ليوارى بعدها جثمان فواز مسلم في مثواه الأخير بمزار الشهيدة دجلة.

ويشار إلى أن الشهيد فواز مسلم الاسم الحركي دل شير استشهد بتاريخ 30 من تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، إثر حادثة في ناحية صرين, والشهيد خبات بوزان، الاسم الحركي جسور آخين, استشهد بتاريخ 8 من شباط في منطقة آفاشين عندما شارك في التصدي لهجمات جيش الاحتلال التركي في باشور كردستان.

(ج ع/ج)

ANHA