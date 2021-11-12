وحثت مسودة القرار الختامي للقمة التي نشرت على موقع الأمم المتحدة للتغير المناخي الدول إلى تسريع "التخلي التدريجي عن الفحم والتمويل غير الفعال للوقود الأحفوري".

وأمس الخميس، أطلقت عدة دول تحالفاً للخروج من النفط والغاز. وأشادت العديد من المنظمات غير الحكومية بهذا التقدم مع تشديدها على غياب الدول المنتجة الرئيسة.

إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة ندد، أمس الخميس، بالوعود "الفارغة" في عالم لا يزال يعتمد على الوقود الأحفوري، رغم بعض المؤشرات المشجعة.

وقال أنطونيو غوتيريش "تبدو الوعود فارغة عندما تستمر صناعة الوقود الأحفوري في تلقي تريليونات الدولارات من الدعم (...) أو عندما تواصل دول بناء محطات طاقة تعمل بالفحم"، معترفاً في المقابل بصدور "إعلانات مشجعة" منذ بداية كوب-26 في 31 تشرين الاول/ أكتوبر.

وعلى الرغم من الالتزامات الجديدة مع استحقاق العام 2030 التي تم الإعلان عنها قبل وبعد بدء مؤتمر الأطراف، لا يزال كوكب الأرض يتجه نحو ارتفاع "كارثي" في درجات الحرارة بمقدار +2,7 درجة مئوية، وفقاً للأمم المتحدة.

وتم أمس الخميس اختيار مصر لتنظيم النسخة المقبلة للمؤتمر COP27، عام 2022 والإمارات لتنظيم COP28 في عام 2023.

(د ع)