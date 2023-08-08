كوارث التغير المناخي باتت تؤثر على مياه الشرب والأطفال

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم تأثيرات التغير المناخي على مياه الشرب وحياة الأطفال.

الجفاف يجبر إسبانيا على الحصول على مياه الشرب من البحر

كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن نحو عشرين بالمئة من مياه الصنابير في مدينة برشلونة الإسبانية يأتي من مياه بحر معالجة، فيما تأتي نحو عشرين بالمئة أخرى من مياه صرف صحي معالجة، وتقول الصحيفة إن السلطات اضطرت إلى هذا التوجه بسبب الجفاف الذي يضرب البلاد.

وتقول الصحيفة إن هذا المزيج قد يكون "مياه شرب المستقبل" في بلدان البحر الأبيض المتوسط التي تصبح بسرعة "أكثر دفئاً وجفافاً" بوتيرة أسرع من معظم الأماكن الأخرى في العالم.

وأسهم الجفاف المستمر في مناطق مثل إقليم كاتالونيا الإسباني بتشغيل محطة تحلية Llobregat بكامل طاقتها، بعد أن بقيت أعواماً منذ افتتاحها في 2009 تعمل بربع الطاقة الإنتاجية، لعدم الحاجة.

وفي كاتالونيا، تخطط السلطات لمضاعفة قدرة تحلية المياه على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً للصحيفة.

وفي العام الماضي، أنتجت محطتا تحلية المياه في المنطقة 16.7 مليار غالون من مياه الشرب، أي ستة أضعاف ما أنتجت في عام 2009.

ويشكل انخفاض فرص الحصول على المياه العذبة أحد أكبر التهديدات على المدى الطويل في المنطقة.

وعلى الرغم من الاضطرار لها، فإن عمليات تحويل مياه البحر إلى مياه شرب تستهلك الطاقة بكثافة، مما يجعل تحلية المياه مكلفة وسيئة للبيئة.

اليونيسف تحذر من أن ثلاثة أرباع أطفال جنوب آسيا يتعرضون لموجات حر خطيرة

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أن ما يقرب من ثلاثة أرباع أطفال جنوب آسيا يتعرضون لموجات حر تهدد حياتهم بسبب أزمة المناخ، بحسب ما أوردته صحيفة إندبتدنت البريطانية.

وتقول اليونيسف إن تحليلها لبيانات عام 2020 أظهر أن ما يقدر بنحو 460 مليون، أو 76 في المائة من الأطفال في جنوب آسيا - الهند وباكستان وأفغانستان - تعرضوا لدرجات حرارة قصوى.

وهذا يعني أن ثلاثة من كل أربعة أطفال في جنوب آسيا يتعرضون بالفعل لدرجات حرارة عالية للغاية، مقارنةً بالرقم العالمي لواحد من كل ثلاثة أطفال أو 32 في المائة.

قال سانجاي ويجيسيكيرا، المدير الإقليمي لليونيسف في جنوب آسيا: "إن بلدان المنطقة ليست الأكثر سخونة في العالم في الوقت الحالي، لكن الحرارة هنا تجلب مخاطر تهدد حياة ملايين الأطفال المعرضين للخطر".

(م ش)