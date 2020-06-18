كتلة YNK: على الحكومة حماية السيادة العراقية من الهجمات التركية والإيرانية

وقالت الكتلة في البيان: "قامت الطائرات التركية الحربية بضرب القرى المدنية ودمرتها بالكامل، متعمدة هذه القوات في تخويف الأهالي بغية إجبارهم على ترك قراهم ومناطقهم كي يتمكن الجيش التركي من التوغل أكثر في الأراضي العراقية بحرية، خصوصاً في منطقة برادوست التابعة لمحافظة أربيل وتحويلها إلى مناطق مهجورة تمهيداً لزيادة عدد عناصرها العسكرية وإلحاقها بقواتها المحتلة في الأراضي العراقية، بهدف توسيع نفوذها".

وأضاف البيان "كما ندين القصف المدفعي للجيش الإيراني على قرى تابعة لناحية حاجي عمران، ونستغرب من التزامن بين هذا القصف للمدفعية الإيرانية وبين التوغل التركي ونعدّه انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة العراقية".

وقال البيان: "في الوقت الذي ندين ونستنكر فيه تجدد هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي، والتي تنتهك سيادة دولتنا العراقية، فإننا ندعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقفٍ جدي وحازم لحماية السيادة العراقية والدفاع عن المدنيين العزل في المناطق التي تعاني الأمرين جراء استمرار الاعتداءات المتكررة من قبل القوات التركية، ووضع حدٍ للانتهاكات التي تقوم بها هذه القوات، والتي تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، كما نطالب المجتمع الدولي بالتدخل السريع، وإنهاء الوجود العسكري التركي في الأراضي العراقية، والضغط على الحكومة التركية لحل مشاكلها الداخلية بسبلٍ ديمقراطية وإبعاد صراعاتها الداخلية عن الأراضي العراقية"

(سـ)