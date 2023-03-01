كتلة نيابية عراقية تطالب السوداني باستدعاء السفير التركي على خلفية اغتيال قيادي في YBŞ

طالب رئيس كتلة حقوق النيابية العراقية سعود الساعدي، خلال وثيقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الاعتداءات التركية.وأضاف النائب حسب الوثيقة بأنه يجب استدعاء السفير التركي في العراق وتسليمه مذكرة احتجاج على الجريمة "الإرهابية" باغتيال قائد في الحشد الشعبي (قيادي في وحدات حماية شنكال (YBŞ) بير جكو) في قصف طائرة مسيّرة للاحتلال التركي في شنكال.

قصفت يوم الإثنين الفائت طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي سيارة لوحدات مقاومة شنكال، مما أدى إلى استشهاد القياديين بير جكو وآكر جفري وإصابة مقاتل آخر.

وكان مراسل وكالة روج نيوز من قضاء شنكال قد قال اليوم الأربعاء، إن "طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي قصفت سيارة تابعة لقوات أسايش إيزيدخان وسط قضاء شنكال"، مضيفاً بأن هناك عدد من الجرحى.

وتستهدف طائرات مسيّرة وحربية تابعة لدولة الاحتلال التركي بين الحين والآخر قضاء شنكال، وسط صمت الحكومة الاتحادية رغم دعوات من أبناء المجتمع الإيزيدي لاتخاذ موقف جدي من الاعتداءات التركية على قضاء شنكال.

(م ش)