كتلة الاتحاد الوطني تدين الهجمات التركية وتدعو الحكومة العراقية لاتخاذ موقف واضح

أصدرت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي بيانا بشأن اعتداءات الدولة التركية المحتلة على جنوب كردستان.

وأدان البيان هجمات الدولة التركية المحتلة على أغجلر ومخيم مخمور وقال: “قصف جيش الإحتلال التركي اليوم مخيم مخمور وناحية أغجلر قرب جمجمال بطائرات مسيرة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وجاء في البيان "ندين ونستنكر هذا العمل الاجرامي بحق المواطنين العزل، بل نعده عمل مشینا بحقهم لما الحقه بهم من ضرر في الارواح والممتلكات العامة.”

وطالبت الكتلة في بيانها،: “الحكومة العراقية باعلان موقف واضح وجريء وان تتخذ كافة الاجراءات والسبل بما فيها الدبلوماسية من اجل وضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والاجرامية وذلك حفاظا على سيادة العراق وحماية لارواح وممتلكات ابناء شعبه.”