كتب ومرافعات القائد ضمن فعاليات المكتبة الجوالة في ريف دير الزور

بهدف نشر أفكار القائد عبدالله أوجلان وتوعية المجتمع وترسيخ مفهوم القراءة، انطلقت اليوم فعالية المكتبة الجوالة في مناطق ريف دير الزور الغر بي.

وفي يومها الأول تجولت حافلة مزينة بصور القائد عبدالله أوجلان، وأعلام حركة الشبيبة الثورية، تحمل عدداً كبيراً من كتب ومرافعات القائد عبدالله أوجلان، في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي.

وتوقفت الحافلة أمام مبنى بلدية الشعب في بلدة الكسرة، بحضور أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، وتجمع نساء زنوبيا، وعضوات اتحاد المرأة الشابة، وعدد من أهالي ريف دير الزور الغربي.

قالت بعدها، الرئيسة المشتركة لمجلس المنطقة الغربية بدير الزور شيماء الشيخ: "إن ما تقوم به دولة الاحتلال التركي بحق القائد عبدالله أوجلان محاولة لكسر إرادة وصمود القائد عبدالله أوجلان".

وأضافت، شيماء الشيخ: "إن إرادة الشعوب وعزيمة القائد عبدالله أوجلان أقوى من محاولات الاحتلال التركي ولن يتمكنوا من كسر إرادة القائد وإرادتنا".

وأكدت، شيماء الشيخ "نحن بدورنا نقف وقفة نضال مع القائد عبدالله أوجلان، ولن نستسلم حتى نحرر القائد جسدياً".

واختتمت فعالية المكتبة الجوالة بتوزيع مرافعات وكتب القائد على المشاركين في الفعالية.

والجدير بالذكر أن فعالية المكتب الجوالة سيتم تنظيمها يوم غد في منطقة الصور بريف دير الزور الشمالي.

(إ س/خ)

ANHA