كشف سجل المناضل الثوري ميراز سرحد

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم الثلاثاء، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، كشف من خلاله سجل المقاتل ميرزا سرحد وجاء في نصه ما يلي:

"استشهد الابن البطل لشعبنا في سرحد، مناضل مقاومة الحرية وثوري الاحترافي، رفيق دربنا ميرزا سرحد، في هجوم عدواني لدولة الاحتلال التركي في تشرين الأول 2022.

رفيقنا ميرزا ينحدر من عائلة عزيزة، وطنية وذات جذور كردايتية، انضم إلى صفوف الكريلا بوطنية سرحد التي عكست شكلها على شخصيته، وأصبح ذو مسيرة بلا هوادة على مدار 13 عاماً من حياته الكريلاتية، كما أنه نفذ كل مهامه الثورية في كل المناطق بدءاً من نشاط الشبيبة حتى الأعمال الثورية، من الجبال حتى المدن الكبرى، ومن السهول حتى القرى، كما أنه درب نفسه في العديد من الساحات والمستويات وأصبح ثوري محترف، ولم يقف جانباً عن كل المهمام الثورية برغم من إصابته الجسدية وبذل جهداً عظيماً في تنفيذ مسؤوليته التي تقع على عاتقه على أكمل الوجه، بعشق ورغبة عظيمتين.

كان رفيق دربنا ميرزا مناضلاً احترافياً وثورياً قيادياً، وستصبح مسيرته المصممة مثالاً يحتذى بها لرفاق دربه، وسيتم إحياء ذكراه في نشاطنا الثوري وستتكلل أهدافه بالنصر المؤكد بكل تأكيد، ونستذكر رفيقنا ميرزا بكل إجلال واحترام في ذكرى استشهاده، ففي البداية نتقدم بتعازينا الحارة لعائلته الوطنية ولكل أبناء شعبنا الكردستاني.

سجل رفيقنا الشهيد ميرزا هو كالتالي:

الاسم الحركي: ميرزا سرحد

الاسم والنسبة: جلال كايا

مكان الولادة: آغري

اسم الأم – الأب: قدرت – صالح

مكان وتاريخ الاستشهاد: مناطق الدفاع المشروع/ تشرين الأول 2022

(أ ب)