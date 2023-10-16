كشف برنامج الفعاليات المطالبة بحرية القائد أوجلان في إطار الحملة العالمية

أعلنت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا بتاريخ 14 تشرين الثاني انضمامها للحملة التي أطلقتها النقابات العالمية والأحزاب السياسية في 74 مدينة حول العالم، في 10 تشرين الأول لحرية القائد عبد الله أوجلان، تحت شعار "الحرية لأوجلان، حل سياسي للقضية الكردية".

وأوضحت عضوة منسقية مؤتمر ستار وعضوة المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا، رمزية محمد أن هذه الحملة هي استمرارية للحملات والفعاليات التي تطلق في سياق حملة "حان وقت الحرية" التي أعلنت عنها منظومة المجتمع الكردستاني (KCK) في الـ 10 أيلول 2020 خلال بيان لها، وبدأت في 12 من شهر أيلول في كردستان وجميع الدول التي يوجد فيها الكرد تحت شعار "كفى للعزلة، للفاشية والاحتلال، حان وقت الحرية".

وبيّنت "سيكون هناك عدة فعاليات تنظمها حركة المرأة فيما سيكون لها مشاركة واسعة في جميع الفعاليات الأخرى، لأن للمرأة مسؤولية كبيرة تجاه الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان الذي يناضل لسنوات من أجل حرية المرأة".

وبدأت الفعاليات المنددة بالعزلة ضمن إطار المبادرة العالمية، بتنظيم مسيرة في ناحية تل براك.

رمزية محمد أكدت أن جميع الفعاليات ستنظم بهدف إيصال صوت الشعوب إلى عموم العالم وأنه حان وقت الحرية الجسدية للقائد آبو الذي يتعرض لعزلة مشددة منذ 25 عاماً ويمارس بحقه أشد أنواع التعذيب اللا أخلاقية واللا إنسانية، وبأن المرحلة بحاجة إلى تواجد القائد جسدياً بين شعبه لتحقيق السلام والديمقراطية والمساواة في الشرق الاوسط.

وكشفت رمزية عن سلسلة الفعاليات التي ستنظم في المنطقة خلال الأيام المقبلة، بالقول: "هناك سلسلة مظاهرات تنظم على مستوى المدن والنواحي في مقاطعة الحسكة خلال أيام (17، و19 و، 21) الشهر الجاري، بالإضافة إلى نصب خيمة اعتصام أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة قامشلو يوم غد الثلاثاء تستمر لمدة سبعة أيام على التوالي".

ودعت عضوة منسقية مؤتمر ستار وعضوة المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا الأهالي للمشاركة بزخم في الفعاليات، وقالت: "علينا إيصال صوتنا إلى العالم ونكون مسؤولين تجاه هذه الفعاليات عبر المشاركة بزخم فيها، لأن أصحاب القائد هم الشعب وعلى الشعب الالتفاف حوله".

(س أ/آ)

ANHA